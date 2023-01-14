大陸A股進入2023年來持續走強，上證指數從去年底不到3,100點水平，持續上漲近3,200點。外資也期間看好陸股走勢，數據顯示，北向資金連續8個交易日淨買入，合計淨流入人民幣（下同）646.6億元。

證券日報報導，北向資金13日大幅淨買入133.36億元，創2022年11月14日以來新高，其中滬股通淨流入63.05億元，深股通淨流入70.31億元。當周北向資金累計加持近440億元，單周淨買入額創陸股通開通以來歷史第三。

報導指出，2023年以來，北向資金已累計淨流入640.15億元，而2022年北向資金全年合計淨流入僅為900億元。2023年僅9個交易日的北向資金淨流入額就已逼近2022年全年淨流入量的約70％。

此外，同花順資料顯示，截至1月12日，大陸A股市場兩融餘額15,428.30億元，較去年底增加24.38億元，其中融資餘額14,476.15億元，較去年底增加31.04億元；融券餘額952.15億元，較去年底減少6.65億元。