副總統賴清德參選民進黨主席，投票前夕「向黨員報告」政見發表會壓軸場於台南舉行，現場黨員炮火猛烈，直指台南淪為苗栗國，黑金、派系內鬥及近來爐碴等4大案，「不知怎麼挺下去？」賴清德全程神情凝重，要市長、立委、議員起立鞠躬道歉，也要檢調單位嚴格查辦，「若有證據，攏總抓去關！」

賴清德今晚7點半抵達台南東區關帝廟旁的停車場舉行與黨員座談，立委賴惠員、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、林俊憲、王定宇及市長黃偉哲等人均出席。議長邱莉莉與副議長林志展因捲入賄選案交保，自請停權，而未到場。

座談會一開始，黨員就踴躍激昂發言，有人痛斥民進黨長期都有人跑票，從2014、2018年都曾發生過跑票事件，一次次傷害民進黨，要賴清德清除亂源。也有一名黨員點名陳亭妃針，要陳提法要求同志在任何選舉投票前，須受到黨紀約束，違反黨紀就開除黨籍。

賴清德說，今天回到台南心情很沉痛，他說，台南是民主聖地，守護台灣民主最重要的地方，才短短幾年就被人指指點點，要求台南黨公職深切檢討，「台南黨公職卡撐幾支毛，大家都知道，哪有條件說黑金？」如今和黑金扯上關係，都是因為大家互相攻擊，攻擊者和被攻擊者都受傷，「但傷最重的是台南」。

他也要檢調單位「該查的查，該辦的辦！」而且還要嚴格查辦，「若有證據，就攏總抓去關，不用問黨派或色彩」。