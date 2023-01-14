許多伴侶一時天雷勾動地火，就會不小心「闖紅燈」。婦產科醫師鄭丞傑表示，曾有一名罹患多囊性卵巢症候群的女患者，在非經期時和男友愛愛，但才衝刺沒多久，竟然「撞出經血」，男友聞到血腥味瞬間「6點半」，但慾望高漲的女患者不願放棄，清洗乾淨後替男友戴上套子想再試一次，結果卻讓她大失所望。

鄭丞傑在節目《醫師好辣》分享真實病例，曾有一名30歲的女性患者，看診時害羞地問「生理期可不可以愛愛？」他表示，理論上可以，並沒有絕對的禁忌，但要注意容易感染，且經血容易逆流的問題，要特別注意的是，經期時若過度衝撞，可能會使經血從輸卵管倒流至骨盆腔，嚴重的話恐怕會導致子宮內膜異位。

女患者表示，自己其實罹患多囊性卵巢症候群，大概會隔2、3個月才來一次經期，最近這次剛結束1個多月，因此她毫不遲疑地和愛人激情開戰，不料才沒多久，「就把經血全部撞出來」，男友竟嚇得喪失雄風。

這名女患者當下不死心，觀察下體不再滲血後，要求男友戴套再試一次，不料又突然爆血，只能就此罷休。女患者問醫師：「男友只要聞到不太好的血腥味就六點半，該怎麼辦？」鄭丞傑毫無遲疑地回應「應該沒有救了」，表示這種情況屬於心理障礙，不要期待會有所改變。

鄭丞傑指出，年輕男性影響性行為的原因多半是心理因素，中年男子則較多生理因素；女性則可能是體質或年紀造成荷爾蒙分泌不足，導致較不潤滑或較不敏感，此外，也可能是床伴的技術有待加強，或是外在環境不佳，讓人毫無興致。