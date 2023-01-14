民進黨主席補選15日投票，副總統賴清德將接掌黨中央，外界也認為賴清德將代表民進黨出戰2024，以挽救綠營大敗的頹勢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日就表示，「這種民進黨，賴清德第一件事情就是要把內部大換血，改革給大家看，賴清德不敢改革民進黨的話，憑什麼起死回生？」

吳子嘉14日在網路節目《董事長開講》中表示，「賴清德不會讓民進黨起死回生」，吳子嘉坦言，「因為賴清德接黨主席之後的總統還是蔡英文，而蔡英文最怕的事情是怕跛腳，賴清德只是一個空頭黨主席，給他當了總統候選人之後，所有的資源在行政院，那行政院會幫他輔選嗎？」

吳子嘉更說，「賴清德的個性不是一個很喜歡哈拉的人，他是一個規規矩矩的人，而民進黨現在是在加護病房，現在情勢不好的民進黨，內部鬥得可兇了，道德完全墮落到無以復加的程度，還想執政嗎？還想靠賴清德一人拉起來嗎？」吳子嘉最後也斷言，「這種民進黨，你賴清德第一件事情就是要把內部大換血，改革給大家看，賴清德不敢改革民進黨的話，憑什麼起死回生？」