有「台灣賽車教父」之稱的廖老大在去年一場與大陸網紅的競速中爆紅，本人也順勢進軍手搖飲，創立「阿娘喂！廖老大茶坊」，短短幾個月展店全台531家，卻同樣也在幾個月內幾乎倒光。就有網友發現廖老大改開計程車，引發熱議。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出照片，並附上短短6字「改開計程車了」，只見照片中，一名身穿黃衣、戴著口罩的男子正在駕駛計程車，儘管看不見口鼻，但側臉與神韻都與廖老大十分相似。

有網友發現神似廖老大之人開計程車，引發討論。(圖／路上觀察學院)

網友看到後也笑翻：「阿娘喂」、「之前統神端火鍋，現在廖老大開計程車，太悲傷了」、「飲料店導光，只好兼差補貼家用」、「還真的有夠像」、「到底是不是本人啊XD」、「突然覺得也很像NONO」、「可能是改個避震器去試車吧」。

廖老大飲料店迅速展店，但由於一連串負面新聞，僅過幾個月，全台幾乎倒光，不過其擁有的琦玉集團在上周六舉辦尾牙，更是豪邁撒鈔，不斷加碼，讓員工開心不已，絲毫不受飲料店事件影響。據悉，廖老大結束手搖飲料事業後，已重回賽車界，專注在2023年台灣拉力賽。