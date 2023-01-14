畢業於台灣師範大學音樂系的氣質正妹黃上晏(Rubis)，有著天使外表和D罩杯火辣身材，加上從小學音樂氣質出眾，受封「音樂系女神」、「台師大女神」。目前在擔任平面模特兒的她，不時透過IG上傳性感辣照，近日一張做岩盤浴的照片，以趴姿秀出火辣S曲線以及細嫩皮膚，令上萬粉絲狂噴鼻血。

黃上晏6日曬出辣照，在貼文寫下：「躺完暖暖的岩盤浴，身心靈都被療癒了」，可看到她的長直髮垂至一側，雙手托腮露出唯美笑容，視線往身體移動，雪白胴體只圍一條白色浴巾，露出性感鎖骨以及優美直角肩，更養眼的是，身後蜜桃曲線尺寸一覽無遺，另一張特寫腿部線條的照片，誠意十足。

黃上晏PO出做岩盤浴的照片，吸引粉絲目光。(圖/黃上晏 IG)

照片一出引來1.5萬粉絲點讚朝聖，直呼身材太過性感，留言寫下：「被照片左半邊療癒了」、「後面怎麼有一顆球？」、「流量密碼來了」、「哇嗚！仙女」」、「美就一個美字，Superidol(巨星)的笑容都沒妳的甜」、「美麗又可愛的女孩！我喜歡妳！」、「怎麼這麼美阿」、「好美，身材真棒，流口水了，好誘人，受不了了，翹臀真是棒！」