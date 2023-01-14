大陸14日首度公布其疫情防控方針轉向後的死亡案例數，大陸國家衛健委14日表示，2022年12月8日至2023年1月12日，大陸醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59,938例。

大陸國務院聯防聯控機制14日舉辦記者會，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，上述期間大陸醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59,938例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5,503例，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例54,435例。

焦雅輝指出，死亡病例平均年齡80.3歲，65歲及以上約佔90.1％，其中80歲及以上約佔56.5％，死亡病例90％以上合併有基礎疾病，主要合併心血管疾病、晚期腫瘤、腦血管疾病、呼吸系統疾病、及腎功能不全等。

焦雅輝表示，由於冬季本身是老年人呼吸系統疾病高發和心腦血管基礎疾病加重的季節，近期又與新冠病毒感染等因素相疊加，因此老年人的病亡人數比較多，這也提示要更加關注老年患者，盡最大努力挽救患者生命。下一步，將按照「乙類乙管」傳染病有關規定，及時更新相關數據訊息，並向社會公布。