台北市新任警察局長張榮興，2020年任保六總隊長時，在監委人事同意權案與反萊豬立院攻防時，遭控跟監國民黨立委，並向民進黨政府通報，如今接任台北市警察局長傳引發反彈。不過立法院國民黨團今天(14日)表示，尊重警政署相關人事。

國民黨團總召曾銘宗表示，黨團內部確實對該人事案有交換意見，但考量警察局長任命屬重大人事，要經過對人選的學、經歷與多方因素綜合考量後，經警政署與台北市政府協調結果才確定，尊重警政一條鞭下所做的人事。

當初以國民黨團總召身分，兩度指控保六跟監、通報國民黨立委行蹤的立委林為洲今天也回應，已經確定了就不用再問，對張榮興人事沒有評論。

國民黨團人士私下表示，黨團內確實有人對張榮興的台北市警察局長人事案有質疑，但現任台北市長蔣萬安，在爭議當時就是國民黨團書記長，如今當選台北市長後都接受了警政署的安排，黨團再多說什麼也沒什麼必要。

2020年7月3日，當時僅是監察院長被提名人的陳菊原排定到立法院拜訪立委，最後一刻卻由總統府通知立法院取消拜會，讓已在立法院大門口擺出陣式要抗議的國民黨團撲空，當時林為洲就指控國民黨立委行蹤遭公然回報。

2020年底，立法院審查開放萊豬行政命令前夕，林為洲再發現保六在立法院駐衛警公然以編號形式通報立委行蹤，要阻擋國民黨立委在議場的議事攻防，為了反制國民黨團還在司法委員會通過決議，禁止保六通報立委行蹤。

而杯葛監委人事同意權案時，國民黨團總召是林為洲，書記長就是蔣萬安、首席副書記長則是林奕華。杯葛反萊豬行政命令時，林已升任黨團書記長。