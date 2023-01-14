民進黨主席補選明天(15日)投票，副總統賴清德同額競選，賴清德今晚(14日)在臉書最後催票，他說， 明天，一起走進投票所，讓民進黨重新再出發。「我跟大家保證，我擔任黨主席，一定要求所有黨公職，對內共同謹記創黨初心，嚴守紀律」。

賴清德說，上個月開始，從故鄉新北，到今晚的家鄉台南，他在全台灣參與 20 場「向黨員報告」座談會，超過 300 位朋友在會中發言、遞上紙本建議，分享他們對民進黨的指教與建言。感謝每一位在現場及線上參與其中的人，因為有你們，民進黨的檢討才更深刻，改革才更能連結社會。

他說，與會的朋友，有從創黨以來長期支持的資深黨員，也有最近才入黨的年輕夥伴。當中的男女老少，不分黨齡、不分是否擔任黨公職，都秉持守護台灣的心，在座談會中直言不諱。這就是大家不放棄，用行動跟民進黨一起打拼的最佳證明。

賴清德說，過去，對威權體制的不滿，是民進黨跟台灣一起前進的動力；現在，誠懇的自我反省，是執政的民進黨進步的來源。「我跟大家保證，我擔任黨主席，一定要求所有黨公職，對內共同謹記創黨初心，嚴守紀律；對外加強議題主導能力，照顧弱勢，共同抵禦威權勢力擴張，讓民進黨重新贏回人民的信賴」。

他說，明天，就是黨主席補選的投票日。黨員們投下的每一張選票，是支持未來的民進黨，要更團結一心，栽培年輕世代，當執政團隊的後盾，共同因應國內外的挑戰。「誠懇地拜託各位黨員，明天一起走進投票所，讓民進黨重整旗鼓、重新出發」！