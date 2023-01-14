王惠美縣長在現場發放燈籠給小朋友。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化月影燈季每年在八卦山大佛風景區舉辦，今年適逢八卦山大佛整修完畢，加上建縣300年及癸卯兔年之際，讓「2023彰化月影燈季」特別不一樣。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，除此各式造型燈飾外，還有浪漫白色旋轉木馬，只要憑彰化縣消費300元以上收據或發票或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE粉絲，即可免費搭乘。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

「2023彰化月影燈季」14日晚間，在縣長王惠美的主持下，與現場將近千名的民眾一起點燈，即日起將一路展出至2月28日止，每天晚間的5點半至10點，每隔半小時還有氣勢磅礴燈光秀，王惠美說，即日起歡迎全國鄉親一起到彰化賞燈，共同迎接建縣300年。

王惠美表示，彰化月影燈季每年在八卦山大佛風景區舉辦，今年適逢八卦山大佛整修完畢，加上建縣300年及癸卯兔年之際，讓「2023彰化月影燈季」特別不一樣，今年還與超人氣明星IP好想兔合作地景裝置，出沒在七大燈區，絕對是兔年最佳賞燈及拍照打卡點。

王惠美說，除此各式造型燈飾外，還有浪漫白色旋轉木馬，只要憑彰化縣消費300元以上收據或發票或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE粉絲，即可免費搭乘，即日起至2月28日止，歡迎全國鄉親白天到溪州公園賞花，晚上至八卦山賞燈，還有機會抽中iPhone14、iPad、switch及好想兔專屬好禮。

彰化縣政府表示，只要在「2023彰化月影燈季」活動、「2023花在彰化」活動及田尾地區以open garden概念精心佈置的活動合作店家（任一家），三活動地點其中二地點與指定物合影，並於112年1月22日至112年3月6日間上傳至活動網站，即享抽獎資格，歡迎全國民眾扶老攜幼到八卦山觀賞彰化月影燈季。