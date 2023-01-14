副總統賴清德明天(15日)可望接掌民進黨主席，3月4日南投縣第2選區立委補選將是上任後第1戰。國民黨黨務人士坦言，這場選戰是賴的開幕戰，一定會全力一搏，而這才是國民黨在九合一選舉勝選後，能否延續勝選氣勢至2024的關鍵戰役。

黨務高層表示，南投第2選區立委選舉基本面上，應該國民黨比較好，但補選擔心的還是投票率，因為藍營支持者都覺得會當選就不出來投票，像這次台北市立委補選，如果投票率再差個3％，國民黨候選人王鴻薇可能就輸了。

至於輔選規格，黨務高層說，仍會盡量展現全黨團結氣勢，起碼黨主席朱立倫、與南投縣長許淑華都會盡力輔選。黨務高層表示，他黨與對手要怎樣拚選戰，國民黨都尊重，而過去幾次選舉國民黨也都只在乎做好該做的事情。

立法院國民黨團書記長李德維分析，賴清德對上任第一戰，可預期會全力以赴，但也因南投縣該席立委補選選區基本盤偏藍，民進黨若敗選影響小，但對國民黨而言卻攸關能否守住既有立委席次、延續九合一勝選氣勢關鍵，更要全力以赴。

李德維認為，國民黨在南投縣立委補選有一定優勢，特別是國民黨立委參選人林明溱與民進黨立委參選人蔡培慧都相對溫和，選戰不會像台北市立委補選一樣風風火火，補選勝負的關鍵在基本盤。