女神舒淇和馮德倫結婚後，彼此演藝工作忙碌鮮少同台，而舒淇經常分享生活點滴，也不太見兩人同框，甚至一度傳出感情出狀況、離婚等消息。舒淇今（14）日晚間突然在IG發文求助，抵達機場後等了1小時都沒看到行李，不知道該找誰；但她上傳的照片卻是她的帥老公馮德倫，讓網友立刻被閃瞎，直呼「標準圖文不符」。

舒淇除了平時工作相當忙碌，經常當「空中飛人」，搭機到各國工作，私下也會與親友出國旅遊；她今晚突然在IG發文求助，透露抵達的機場疑似機件故障，耽誤了行程，但聽聞故障的是行李門，卻等了1個多小時還不見行李出現在行李帶上，對此她好奇地表示，「沒人出來說明為什麼？請問這是要問航空公司呢？還是要問機場呢？」。

有不少網友跳出來解惑，猜測機場勤務人手不足，也有人叫她問航空公司；不過，大多數網友卻注意到舒淇隨文附上的照片，是她的帥氣老公馮德倫，用溫柔的眼神看著她，這也讓眾人無預警被放閃，更替他們始終深厚的感情開心，「太甜蜜了吧」、「標準圖文不符，但我接受」、「看到你們秀恩愛都忍不住姨母笑」、「穩穩的，妥妥的」。

舒淇和馮德倫在2016年9月3日突然宣布閃婚，震驚演藝圈，讓雙方好友和粉絲都超驚喜。