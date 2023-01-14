高盛上周傳出裁員大砍3,200名人力，但仍有其他華爾街巨頭如摩根大通和美國銀行，無畏經濟遭逆風吹襲，示意會持續增聘人手。

摩根大通財務長巴納姆（Jeremy Barnum）告訴記者，該行仍處於「成長模式」，還在持續招兵買馬。他表示，雖說會隨機應變進行調整，但銀行人力仍將微幅增加。

美國銀行財務長波維克（Alastair Borthwick）13日也向媒體透露，美銀管控支出的同時，還是會繼續招募人才，尤其是財富管理部門。他說：「我們並無大舉裁員的打算。」

迄至2022年底，美銀員工數從前一年的208,248人擴張到216,823人。花旗集團財務長馬森（Mark Mason）則說：「我們積極招聘人手來執行我們的策略，但也會根據所處的環境調整步伐。」

美國矽谷裁員聲此起彼落之際，高盛開了華爾街第一槍，成為今年第一家大裁員的大型銀行。高盛上周啟動2008年金融危機以來最大一波裁員行動，超過3,000名員工被迫打包走人。

內情人士13日向《路透》爆料，紐約梅隆銀行（BNY Mellon）今年計畫裁撤3％人力。

美國前六大銀行中，摩根大通、美國銀行、花旗集團、高盛及摩根士丹利等5家，自2020年第一季起，共計增聘10萬人力。只有富國銀行逆勢做人力瘦身，同時間裁員近2.1萬人。

高盛自新冠疫情爆發以來，聘雇1.06萬名員工，包括去年10月進行整併的消費銀行部門Marcus。

高盛預定17日公布去年第四季業績前夕，揭露與組織重整計劃相關的財務資訊，顯示其進軍消費者貸款業務踢到鐵板，2020年以來虧損30億美元左右。高盛去年10月宣布，將旗艦投資銀行和交易業務合併，資產與財富管理則併成另一個部門。