美國近日對F-35戰機進行改良升級，據了解，該機型最新版本TR-3內部的新型電腦需要使用到台積電生產的晶片。財經專家黃世聰12日在節目《關鍵時刻》分析，美國近期可能要將武器的內部晶片進行全面升級，以對抗中國大陸軍民兩用的晶片技術，而台積電正是美方一定要掌握在手中的重要資源。

黃世聰指出，現在TR-3版本使用的新型電腦，相較於舊的F-35等於是CPU全部更換，且從實測的數據可以看到，處理效能是過去的25倍，成本卻反而壓縮到1/4，表現可說是非常強悍。他指出，美國之所以會執著掐住中國大陸半導體咽喉，可以用中國新型戰機殲20當例子，該機型已用到28-45奈米的中國魂芯2號CPU；而美國的F-22使用的CPU，晶片還在500-600奈米（相當於1995年代的水準），核武器更是停在Windows 98系統。

至於美國為什麼要台積電在亞利桑那州設廠，黃世聰認為是美國的國防產品要進行全面更新，且該國目前還在推行一個晶片計畫，打算廣泛使用10奈米晶片在各個軍武領域上，當下已經找了微軟跟高通兩家公司合作，但晶片生產方面還是只能下單給台積電。

黃世聰強調，美國在沒有替代公司出現的情況下，一定會想方設法地把台積電保住。他也聲稱，這幾年中國大陸軍隊強大，就是因為很多電腦零組件技術、晶片技術從民用轉到軍用，美國也正在往這條路走，開發軍民兩用的技術，他看好輝達、超微等民用科技公司，產品未來會出現在美製武器當中。