美食-KY（2723）集團14日在台中好運來洲際宴展中心舉辦「85偵探、即刻偵辦」尾牙晚宴，席開110桌、宴請千名員工和協力廠商享用豐盛的尾牙，且邀情知名藝人表演，場面熱鬧！美食-KY表示，85度C台灣直營店整改已進行一半，農曆年後也將啟動加盟店整改。

美食-KY投資人關係協理李翰霖致詞時表示，去年下半年，隨著疫情在全球逐步解封，85度C在美國展店已近70家店，遍布七個州。去年底，美國團隊首次跨足夏威夷檀香山市和亞利桑那州錢德勒市，分別開出兩間全新門市，試營運期間就出現長長的排隊人龍，吸引當地媒體和YouTuber主動拍攝影片分享，可見85度C在美國的品牌力。

其中，去年11月試營運期間便造成轟動的85度C亞利桑那州錢德勒門市，12月正式營運後，業績更上一層樓；夏威夷檀香山門市業績也維持高檔，日均來客數甚至較開幕首月明顯增加，慕名而來的消費者引頸期待更多的85度C門市陸續開出，以滿足當地市場需求。

在台灣方面，李翰霖表示，85度C直營門市陸續啟動整改計劃，提升內裝精緻度，空間清新明亮，不僅整體視覺加分，更迎合消費市場趨勢，直營店整改已經達到一半，農曆年後會啟動加盟店整改。

另外，去年11月，85度C連續12年入選台灣二十五大國際價值品牌，更是連續七年唯一上榜的餐飲業者，這也是集團員工和協力廠商共同努力的成果。