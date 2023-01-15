四季澎湖灣 精彩一籮筐

澎湖擁有豐富海洋生態資源、海島文化與新鮮美食，是台灣首推的國際魅力島嶼，四季獨有的各式觀光特色，一系列活動，帶你探索傳統自然、純樸有趣的澎湖，春天賞鷗季、夏天石滬季、秋天奇岩季以及冬天訪古季經典行程，不管何時來都可以見識到不一樣的菊島風光。

澎湖賞鷗季

澎湖群島位於東亞候鳥遷徙路線的中繼站，四面環海，加上擁有眾多無人島，天然原始的自然環境宛如鳥類的天堂。

(圖／交通部觀光局澎湖國家風景區管理處提供)

澎湖石滬季

澎湖石滬歷史悠久，先民利用海水漲退潮及魚群迴游的特性，在潮間帶建造石滬捕魚，是澎湖古老的捕魚文化，「吉貝嶼」更是著名的石滬群場域，為持續推廣吉貝石滬環境教育課程、永續保存文化，將吉貝傳統文化、社區導覽、特殊自然景觀資源、觀星活動等，整合環境教育課程，串聯成主題式體驗遊程。

澎湖奇岩季

千百萬年來，地球的奧秘凝結在這珠串般的澎湖群島上，它是炙熱地火與拍岸浪潮所留下的風采，經過風與浪的試煉，鬼斧神工在此具體呈現。探索澎湖地質之旅活動，推薦北寮奎壁山、小門嶼、大葉、虎井、桶盤嶼經典遊程，活動結合生態旅遊、環境教育、地質景觀主題遊程，將引領遊客愛上澎湖奇麗多變的地景和秋季風貌。

澎湖訪古季

澎湖元宵乞龜是台灣元宵節四大活動之一,更是澎湖揭開一整年觀光活動的序曲，各地盛大的廟宇祈福活動，不僅保留澎湖傳統的乞龜風俗，更創新結合擲杯拿獎品及摸彩等精彩節目，為老少皆宜的慶典活動。112年2-3月展開澎湖元宵暨訪古季之活動內容包括：元宵乞龜專車、冬季訪古輕旅行、踩點打卡集章樂等。其中元宵乞龜專車-湖西+南環線於2/4、2/5、2/6、2/7探訪古廟乞龜文化，還有「猜燈謎」、「乞龜擲筊」及「集章送好禮」等互動遊戲。

(圖／交通部觀光局澎湖國家風景區管理處提供)

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