一、裝設住宅用火災警報器，平安保命不受罰

臺北市眾多老舊公寓住宅，大都屬消防法第6條第5項規定，應裝設住宅用火災警報器之對象。安裝住宅用火災警報器於夜間睡覺時，若意外發生火災，可在火災發生初期偵測到濃煙或高溫，發出高分貝的警報聲提醒住戶逃生，以免火災造成人命傷亡。

為確保住宅用火災警報器於火災發生時能確實動作，原則上一個居室需安裝一只住宅用火災警報器，並依照安裝居室種類選購適合之住宅用火災警報器，偵煙式住宅用火災警報器安裝於臥室、客廳或樓梯間，定溫式住宅用火災警報器安裝於廚房，並注意安裝位置。

依據「臺北市火災預防自治條例」第10條之1及第12條之1規定，自111年12月24日起，依法無需設置火警自動警報設備之住宅，應全面設置住宅用火災警報器，經本局通知限期改善，屆期不改善者，將處新臺幣6,000以上30,000元以下罰鍰，請民眾應儘早安裝住宅用火災警報器，以免受罰。

二、家有滅火器，居家防火保平安

一般住宅容易發生火災的類別，分別為A類(普通火災)像是家具類、B類(油類火災)像是液化瓦斯等以及C類(電氣火災)像是吹風機/電鍋等發熱物質或者超過負荷的延長線/插座等。

如果我們在家中能準備好滅火器，萬一不小心遇到火災時，就能在第一時間取得滅火器，於火災初期時使用滅火器進行撲滅，不僅可以防止火勢蔓延，也能救自己或家人一命，同時也能保障整個家庭的財產安全!

火災發生的初期，燃燒範圍與火勢較容易控制，所以當我們發現家裡初現火苗，必須把握時機，妥善使用滅火器遏止火勢的蔓延。但由於滅火器常見卻不常用，所以大家平時要了解滅火器使用口訣「拉、瞄、壓、掃」與注意事項，熟記使用方法，當遇到火災時冷靜面對，才能減少誤用帶來的傷害！

三、防範電氣火災，居家用電「五不一沒有」

根據內政部消防署資料，近年建築物火災中，火災致死發生原因以電氣設備居冠，而電氣火災中，最常發生者便是電源延長線火災，若沒有以正確方式使用電器，就容易釀成災害，造成生命財產損失。

民眾使用電器產品及設備時，應牢記並遵守「五不一沒有」口訣：「用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不長插、插頭不潮溼汙損、周圍不可放可燃物、沒有安全標章的產品不買不用」，也要注意電器產品或設備的電線不可有擠壓、損傷、捆綁、拉扯及凹折等情形發生，插座插頭也要定期擦拭去除灰塵，以確保用電安全。

另外，家中室內電線如已使用20年以上，建議應委請合格電氣承裝業者予以更新，避免配電線路老化致電流過載或配電盤斷路器跳脫等異常情形，而引起火災。

用電宣導

四、爐火安全，養成「人離火熄」好習慣

居家烹飪用火不慎，是居家火災發生的主因之一，許多在廚房發生的火災，究其原因都是烹煮時忘記關閉爐火就外出，無人看顧爐火造成食材久煮燒焦進而引發火災，若是鍋內烹煮的湯汁過滿於滾沸時溢出使爐火熄滅，亦可能造成瓦斯外洩而有發生氣爆之風險。在此呼籲民眾於廚房烹煮食材時，如因一時處理事務，一定要關閉爐火，謹記「人離火熄」原則，且鍋內食材避免過滿，以免湯汁滾沸外溢釀成災害，並建議使用具有熄火安全裝置及溫度感知等功能之爐具。

另外如發現鍋子起火，切勿用水滅火，可先用鍋蓋蓋上鍋子、熄滅火苗，就可快速抑制火勢，切勿用水撲滅油鍋，以免造成火勢擴大，如火勢太大已無法處理時，應迅速逃離現場，且立刻打119報案，以維護生命財產安全。

五、製作家庭逃生計畫，1216才安心

沒有人希望自己家中發生火災，但是誰都不知道災難會不會發生在自己身上，如果有一天家裡真的不小心發生火災，那麼如果可以提前為此進行準備，勢必能夠避免不必要的傷亡。製作家庭逃生計畫成了防患未然的必要手段，每個家庭只要花一點時間，共同討論，了解家中火災危險因子較高的地方在哪裡，家中需要哪些消防安全設備，一起製作家庭逃生計畫，萬一發生災害，可以從容的應變，對家人一定有相當大的助益。

多一分準備，少一分災害，製作家庭逃生計畫才能防患未然，減少災害發生。但是要如何製作家庭逃生計畫呢？家庭逃生計畫有下列原則：

(一) 和家人共同製作1個家庭逃生計畫圖，畫出家中詳細平面圖。

(二) 標示2個不同方向的逃生避難路線及出口。

(三) 事先選定1個屋外安全集合地點。

(四) 熟悉逃生方法，並每6個月演練一次。

此外，也要確認計畫內容是具體可行，尤其小孩逐漸成長或家長逐漸老化，家庭逃生計畫也要記得跟著調整！花一點時間依照前述原則製作家庭逃生計畫，才能住得放心，睡得安心。

「家」是每個人最重要的避風港及庇護所，而「安全」是每個人最基本的需求，所以家中每個角落的安全都不容忽視！防災意識的建立、事前災害預防的工作及災時立即的應變，每一環節都環環相扣，唯有未雨綢繆做好防災準備，遇到危險時才能降低損失，家家幸福平安居。

爐火烹調安全

(臺北市政府消防局廣告)