想過個特別又可以讓心情放鬆的農曆新年嗎？那就到淡水體驗不一樣的新年吧！淡水，一個擁有壯麗山景、秀娟河川及400年歷史的城市，有許多珍貴古蹟可供民眾訪幽尋古，在捷運、輕軌的串聯整合下，全新的淡水吹起既古典又現代的風潮，成為休閒、觀光、旅遊、購物的多元生活新型態區。漫遊淡水處處皆有意想不到的驚喜！2023年走春來淡水，讓您歡歡喜喜迎兔年，好運滿滿一整年。

賞花趣 櫻花、木蓮花喜迎賓

以臺灣原生種山櫻花接上日本吉野櫻的植種方式，使得櫻花呈現淡粉色的優美花景，點點緋櫻伴隨春天氣息，每年到1-4月櫻花綻放時節爭奇鬥豔，成為賞櫻勝地。在鄰近不遠處的楓樹湖為全台唯一大面積栽種木蓮花祕境，種植上千株木蓮花，每年約在二月下旬至三月開花，大而豔麗的花朵呈鵝蛋狀，宛如開在枝頭上的蓮花，喜歡嗎？找個時間來逛逛吧。

浪漫趣 漁人碼頭賞夕陽

台北能欣賞夕陽的地方很多，但淡水漁人碼頭的夕陽景色與鄰近的海相互照映，周圍停泊的船隻所構成的港景如同點綴般，圍繞橫跨在港中的淡水情人橋，此處也是許多情侶攜伴上橋共賞夕陽的勝地，隨著落日慢慢沉入海平線，餘暉在雲間蕩漾的美景也相當扣人心弦。若問新北最浪漫的地方是哪裡，肯定敢說就在是淡水漁人碼頭。

歷史趣 28座古蹟等你來

點點緋櫻伴隨春天氣息，每年到一至四月櫻花綻放時節爭奇鬥豔，使天元宮成為賞櫻勝地。(圖／淡水區公所提供)

位於淡水河出海口的淡水小鎮曾經為船舶往來的重要港口，帶動了淡水的繁榮與發展，許多大大小小的歷史事件也都在這裡發生。淡水紅毛城與周遭歷史建築被文化部列為台灣世界遺產潛力點之一，目前全區共有4座國定古蹟、24座市定古蹟，還有7處歷史建築，古蹟之密集，可說是臺灣僅見。想親臨感受滬尾的繁榮興衰與戰略重要地位的朋友，不妨規劃來一趟深度的歷史人文之旅。

藝文趣 馬偕故事藝廊、陳澄波戶外美術館、滬尾藝文步道

馬偕故事藝廊用陶板拼貼的方式，做出12幅關於馬偕與淡水的藝術畫作，特別採用畫家陳澄波先生、淡水長老教會呂玉林長老以及多位淡水知名畫家的作品來呈現馬偕博士在「宣教」、「醫療」、「教育」、「性別平權」等貢獻。

陳澄波戶外美術館則以12幅取材淡水作品作為展示主體，展示了臺灣第一代西畫家陳澄波（1895-1947）創作的淡水風景畫，帶領觀眾走入畫境尋訪舊時淡水的歷史采風。

滬尾藝文步道利用淡水區和平公園內空間，精選與淡水有關的詩人及書畫家總計50幅作品豎立於坡道兩旁，與一滴水紀念館相輔相成，讓民眾徜徉於自然環境中，還可欣賞藝文人士作品。

滬尾藝文步道精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁。(圖／淡水區公所提供)

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