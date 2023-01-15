新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」，藉由城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值、品牌活動建構等五大面向，整合了各大局處與民間力量，進行22項硬體工程以及18案軟體活動，並將在地文化融入美食、休閒及育樂中，使鶯歌成為別具特色的國際觀光藝術城。

在交通建設上，利用三鶯捷運線及三鶯大橋打通鶯歌與其他地域間藩籬，並以「陶、藝、山、水」為主題，打造以人為本的美學廊道，修復環繞藝術城各景點的人行步道，提供遊客們無障礙且舒適的友善步行空間，並藉由在地元素營造文化氣息，如東鶯鐵道旁的人行道牆，使用象徵窯燒的「鶯歌紅」點綴市容。接下來讓我們一同沿著四藝徑，來場文藝與休閒並茂的輕旅行，探索蛻變中的鶯歌！

「陶」路線特色景點-陶瓷老街

陶瓷工藝在鶯歌當地已有200多年發展歷史，而位於文化路、尖山埔路一帶的陶瓷老街，是製陶業者最早的集散之地，街道保留著古式閩南紅磚建築以及瀝青仿古壓花地面，散發濃濃在地意象，老街內不僅販賣琳瑯滿目的陶瓷相關藝品，更提供遊客捏陶DIY體驗活動，創造專屬自己獨一無二的陶製紀念品。

「藝」路線特色景點-新北市美術館

「蘆葦叢中，隨風飄曳」，坐落於鶯歌的新北市首座美術館，將在2023年完工，象徵北台灣藝術新指標的美術館，突破傳統框架，將以現代視野詮釋美學意涵，館內規劃了典藏研究、藝術街坊及戶外園區等多個區域，營造適合全齡的藝術休閒園區，朝向「全民美術館」宗旨邁進。2023年10月也將結合民間力量，舉辦台灣設計展，屆時邀請市民一同見證新北設計轉型的新成果。

「山」路線特色景點-孫龍步道

陶瓷老街。(圖／鶯歌區公所提供)

鶯歌境內擁有豐富的山林資源，其中屬微笑山線支線的孫龍登山步道最為出名，舒適平坦的路面以及豐富的生態環境，深受親子家庭愛戴，步道途中保留著百年的互益煤礦遺址，在親近大自然同時，一同領略歷史的韻味；行有餘力者，若沿著串聯的鶯歌石步道拾階而上，就能欣賞聳立山腰的鶯歌石，並得從展望台上眺望遼闊的大漢溪美景，特別適合在後疫情時期，來場遠離塵囂的愜意之旅。

「水」路線特色景點-鶯歌陶瓷博物館

鶯歌陶瓷博物館是台灣首座以陶瓷為主題的專業博物館。館內致力於調查、收藏與維護陶瓷相關文化，並極力培育專業陶藝新能量及推廣教育活動，每兩年將會舉辦全球四大陶藝展之一的「台灣國際陶藝雙年節」，促進在地與國際藝術家創作的交流，讓鶯歌的陶藝文化站上世界的舞台。

美食饗宴-鶯歌美食廣場

歷經40多年歷史的鶯歌公有零售市場，經過一番改造，從老舊不堪的建築，搖身一變成了觀光新亮點，整體造型特地使用「鶯歌紅」色系，延續陶瓷老街意象，並以紅花磚點綴其中，有如復古與現代的融合，二樓更是打造成特色美食廣場，引進在地美食、異國風味餐及甜點等多元的特色餐飲店家進駐，內部特別設置親子用餐區、打卡區、無障礙廁所、哺乳室及升降電梯，提供全齡且舒適的用餐空間，是滿足味覺饗宴最佳選擇。

賞花景動健康-永吉特色公園

將生活美學融入環境營造中，鶯歌轄區內已有7座共融式特色公園，每座公園都具有獨特亮點主題，其中以四季花卉為主題的永吉公園，一月將迎來炮仗花盛開的季節，除了有一系列吸睛的遊樂器具外，搭配上剛啟用的天幕籃球場，非常推薦親子家庭到此欣賞鮮豔動人的花景、動健康。

新北市美術館。(圖／鶯歌區公所提供)

（新北市鶯歌區公所廣告）（經費來源：新北市政府環境保護局樹林垃圾處理場（廠）營運回饋金支應）