桃園市身為國門之都，融合閩南、客家、外省、原住民及新住民等族群，城市族群組合豐富多元，市府自2015年升格後持續建設，不忘深耕在地藝文及保留傳統文化，市內目前有多座藝文場館，經常舉行藝文活動、辦理競賽獎項，成為內外兼具的文化之都。

以「生命樹」為靈感的綠建築

桃園升格後斥資超過75億元陸續建置及優化25間市立圖書館，顛覆傳統圖書館模式，還能觀賞電影、聽音樂，讓民眾有更多豐富及多元的選擇，目前已完成15間，另有10間積極興建中，以每個生活圈都有圖書館進駐為目標，讓閱讀風氣常伴左右。

桃園市立圖書新建總館選址於中正藝文特區，建築與空間規畫由國內知名建築師郭自強及日本知名梓設計株式會社聯手打造，規畫出地上8層、地下2層的「圖書館棟」及5層樓高的「電影院棟」，總樓地板面積約1萬4006坪，是全台最大的圖書館，其設計理念以「生命樹」為概念主軸，具有環保節能、良好通風及自然採光特色，將成為桃園的新打卡地標。

新總館不只是1座圖書館，更結合影城、書店、文創展演與餐飲業，讓民眾能一次滿足放鬆休閒、看展、閱讀、享受美食及觀賞電影的需求。桃園市內每間圖書館都保留地域性特色，有以海洋為主題的景雲圖書分館，結合航空特色的大園圖書分館，及以台灣音樂為基調的龍潭圖書分館暨鄧雨賢臺灣音樂紀念館，都將地方紋理融合進建築設計，打造成專屬桃園的休閒文創閱讀基地。

大溪木藝生態博物館。（朱逸文攝）

活化文化資產 串聯過去未來

位於大溪區的木藝生態博物館創立於2015年，是全台首座以「生態」為名的博物館，木博館群總共有11座主要館舍，包含壹號館、武德殿、大溪歷史館、藝師館、李騰芳古宅、木家具館、木生活館、六廿四故事館、工藝交流館、工藝基地（含駐村空間）及鳳飛飛故事館，全免費開放參觀，歡迎民眾一起欣賞大溪的木器工藝及社頭文化。

市府自2014年起逐步將修復的文化資產活化打造為「桃園城市故事館群」透過文化資產保存活化再利用，並以館舍記憶串聯地方的過去與未來，市內目前已有超過30間館舍，陪民眾探尋、記錄在地大小事，瞭解關於桃園的老故事。

桃園市立美術館 打造文化綠洲

只要閱覽城市的美術館，便能認識那個地方的文化內涵，桃園市立美術館不僅是舉辦展覽的地方，更是藝術教育的現場，市府規畫「一機關多場館」運作機制的桃園市立美術館，包括八德兒童美術館、橫山書法藝術館等，以「館群結構」的規模將彼此間連結、共構成一個有機的整體，讓美術館的角色與功能完備。

橫山書法藝術館。(圖／桃園市政府文化局提供)

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