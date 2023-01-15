桃園市近幾年人口不斷成長，其中，中壢區人口已突破42萬2千多人，桃園市政府與中壢區公所共同努力，讓社福館及市民活動中心在中壢各處普及化，近年來陸續在常樂公園內設置內壢社福館，接著規畫在元生公園內建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心的「元生社福館」，形成共構的區域社福據點，秉持讓長者「健康老化」、「在地老化」及「活躍老化」的理念，期盼就從中壢區開始成為領頭羊，讓桃園市成為台灣長者福利的標竿。

提供共學共玩空間及老人照顧

中壢區人口及產業聚集，內壢生活圈的年輕家庭數量快速成長，內壢社福館1、2樓設置親子館，提供親子共學共玩空間；3樓設置公托中心收托60名2歲以下嬰幼兒；4樓設置內壢家庭服務中心及安家實物銀行，由社工人員提供個別化及專業化的社會福利服務。另一處元生社福館新建工程也已動土，打造2層樓建築，1樓為老人文康中心及日照中心，2樓則是中原里及興華里市民活動中心，其中在日照中心方面，預計每日同時段可提供30人日間照顧，提供輕度失智失能長者臨托服務，造福有需求的家庭。老人文康中心及市民活動中心完成後，在地長者或里民可進行閱覽、唱歌、運動及各式課程，各里也可發展班隊活動，讓長者享有更多的使用空間。

滿足集會活動與友善育兒環境

中壢新街金華托嬰中心，具有友善、人本與優質的托育環境。(圖／桃園市政府提供)

中壢區公所協助打造友善育兒環境，積極了解並傾聽家長們的需求，在中壢過嶺親子館獨有的半戶外區空間，讓親子不受天氣影響，也能享受在戶外的樂趣。內壢親子館外觀則有一隻4層樓高的長頸鹿彩繪牆，館內設置八大主題區，著重嬰幼兒五感啟發及均衡發展。另外，新落成的中壢新街金華托嬰中心，位於中壢新街金華市民活動中心1樓，該處是結合福利與集會功能的複合式建築，提供社區及家長優質的托育服務。而新街金華市民活動中心外觀也極具特色，採清水模白色塗料及新月造型，正面不規則的開窗及色彩配置增添活潑氣息，內部公共空間可舉辦各種活動及藝文展覽，成為在地居民們的社區客廳。

中壢區中正公園是中壢人的生活重心，不僅在此舉辦大小活動，周邊也有市立圖書館中壢分館、松鶴會館及籃球場等設施。中正公園地下停車場暨活動中心工程也已開工，將興建地下2層停車場、地上2層附屬服務中心及市民活動中心，不僅滿足民眾在市區的停車需求，也將設置中央里及興南里聯合市民活動中心，可提供里民集會、活動及聯誼空間，預計113年底完工。

新街金華市民活動中心外觀極具特色，內部公共空間辦各種活動及藝文展覽。(圖／桃園市政府提供)

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