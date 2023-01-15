臺北市為全國文化資產數量居冠的城市，為了讓更多民眾了解老房子的魅力，臺北市政府文化局（下稱文化局）推出老房子文化運動媒合平台引進民間資源，以公私合作方式，讓臺北市的老房子重獲新生，也使得臺北的歷史故事藉由這些重生的老房子展開新篇章，近日有5處重生的老房子展開了新章節，邀民眾一起閱讀它們的新故事。

走進大稻埕歷史建築 體驗清末日治到近代雋永物語

大稻埕的「迪化街一段155號」歷史建築，是一間閩南傳統風格的街屋，一坎二落二過水的建築結構、瓦片覆蓋的斜屋頂，以及精雕細琢的樓梯扶手，橫跨清代、日治及近期不同階段的增建形式，反映大稻埕地區的歷史樣貌，經過營運團隊修復，目前為群眾集資品牌的營運新創空間「貝殼好室」，集結超過50個透過群眾集資誕生的品牌，除了展示多元的創新商品，還可以在此體驗各樣新奇的課程活動和輕食餐飲。

同樣坐落大稻埕的「迪化街1段329號店屋」，為紅磚式洋樓建築歷史建築，其前身為「益興碾米工廠」，現在由大稻埕米行後代與文化局一同傾注心力，將乘載米行歷史故事的空間重新修復，內部保有初建原貌，成為推廣米食文化的餐廳「稻舍」，店內除陳列早期米斗、碾米機等米行使用的器物外，也規畫稻米文化和米行歷史的文化策展，並透過米食餐飲文化體驗，讓民眾回憶起過往碾米工廠的歷史故事。

穿過原刑務所時光長廊 踏入全齡體驗生活園區

「金華街刑務所官舍群」為1905年建成的原台北刑務所相關建築之一，原台北刑務所是日本政府在臺北城外第一項大型公共建設，最初為日治時期建立的現代化監獄，國民政府接管後作為臺北監獄續用，承載了臺灣獄政重要歷史與生活印記脈絡，戰後發展成司法系統職務宿舍。

坐落大稻埕的「迪化街1段329號店屋」，將乘載米行歷史故事的空間重新修復，成為推廣米食文化的餐廳「稻舍」。圖／臺北市文化局提供

2013年官舍群經台北市政府登錄為歷史建築，透過修復再利用，今日化身為「榕錦時光生活園區」，成為集多項服務於一身的全齡共樂生活園區，營運團隊參考日本社區共生經典範例「佛子園」，在園區中設置社區保健室，作為醫療院所與社區家庭的中介，並引進養生體驗、餐飲文化及親子友善等多元品牌服務，讓市民參觀文化資產之餘，也可體驗不同文化活動。

訴說新故事的百年祖厝 傾聽藝文與食農心田居

位於北投區福星公園「北投賴氏祖厝」，此地舊稱軟橋，該建築約建於1915年，建物為紅磚造一層樓，屋頂為兩批水斜屋頂，正門入口有凹壽設計，及疊澀出簷，並有傳統式磚百葉，周圍有古井、龍眼樹，形成完整歷史意象，建築經歷開發徵收，由文化局保留下來，透過公私協力進行後續修復及活化再利用，是文化局老房子文化運動計畫中目前唯一的閩式磚造建築。

營運團隊創立「心田居」文創品牌，規畫藝文展演、文創市集、輕食餐飲、繪畫手作以及食農教育空間，讓民眾穿梭於歷史與藝文中，而得到身心靈療癒；期望藉由結合台灣文創與藝術，賦予歷史建築新生、重生與再生的機會，並展現社會教育功能。

見證戰後歷史日治招待所 化身草山微型聚落

陽明山上的「草山行館」，原為日治時期臺灣糖業株式會社之招待所，1949年前總統蔣中正來臺後以此為臨時官邸，周邊5小棟建築則做為官員或隨扈居所，後因官邸移往士林官邸，而將此改為「夏季避暑行館」，過往前總統蔣中正曾於此接待許多國內外貴賓，無形中見證臺灣戰後發展歷史，而其建築具有中日兼併的風格，也代表著時代的特色與歲月的印痕。

營運團隊以「主題園區」的概念出發，透過歷史場域的延續、藝文展覽的辦理、文化創意的延伸以及在地資源的串聯，將草山行館形塑為一座以生活藝術為核心的微型聚落，依6棟建物場域的主題屬性為核心，推出茶席體驗、親子共讀、藝術課程、農夫市集等多元文化遊程，讓民眾來到草山，品文化、享生活、嚐美食。

位於北投區福星公園「北投賴氏祖厝」，有傳統式磚百葉，周圍有古井、龍眼樹，形成完整歷史意象。圖／臺北市文化局提供

文化局「老房子文化運動計畫」實施迄今邁入第9年，歷經公告、媒合、計畫審查、修復，目前已有22處老房子因民間熱忱投入，得以重生並對外開放，展開建物歷史的新篇章之餘，也豐富了臺北市的文化魅力，文化局將持續推動計畫及推出相關標的，尋求專業優秀團隊，透過公私協力再現老房子風華，展開歷史文化新據點，更多臺北老房子文化運動及台北藝文活動可上文化局臉書專頁: http://www.facebook.com/taipeidesign 查詢。（臺北市政府文化局廣告）