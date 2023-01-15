不少家長會趁農曆春節帶著小朋友出遊放電，但在都會區也能讓小孩玩得盡興。新北市中和區公所4年來持續推動「公園全齡化」，在轄內打造15個公園和16處兒童遊戲場，這次推薦自強公園、錦和公園、中和公園，家長不妨帶著孩子、長輩前往，輕鬆走春，全家上下都能樂逍遙。

自強公園覓徑森呼吸

自強公園腹地廣闊，雖坐落於都市區，但公園內有饅頭山、市定古蹟瑞穗配水池，富有歷史氣息，是十分少見的「森林系公園」，遊客來此還可規畫多元登山路線，按照難易度分成3種強度，「輕爬山路線」約600公尺；「微健行路線」約500公尺；「逍遙遊路線」約520公尺，全部走完約耗時50分鐘，適合各年齡層遊客挑戰。值得一提的是，公所為讓遊客玩得更加盡興，針對攀爬網、登山樁、平衡木等體健設施進行更新，全區的景觀燈路線及排水設施也全數改善，並採用壓花地坪，取代原先小碎石，寬敞平整的「散步小徑」兼具美觀及安全，成為「新北全齡公園2.0城市覓徑示範計畫」的首個示範點。

▲公所與新北市景觀處聯手在中和四號公園打造特色遊戲場，並於2022年10月正式啟用。(圖／新北市中和區公所)

錦和公園引進北歐體健設施

錦和公園是新北第一座全齡公園，更是全台灣第一座引進北歐芬蘭體健設施的公園，主打「運動風」，公園內4項體健設施可訓練上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群，打造專為長者設計的運動體健場所。除了長者運動空間，錦和公園的「魔豆山丘遊戲場」也是許多孩童的最愛，遊戲場內設有3個滑道，其中一道長達28公尺，另外公園戶外也緊鄰籃球場、網球場，滿足老少運動同樂需求。

中和公園打造特色遊戲場

中和公園又稱作中和四號公園，公所與新北市景觀處聯手打造特色遊戲場，並於2022年10月正式啟用，原有的老舊遊具已不復見，取而代之的是嶄新的搖搖馬、盪鞦韆及旋轉搖搖棒等遊具。公所此次也在中和公園內打造以森林樹屋、小木屋為主題的特色遊戲場，能讓小朋友玩得不亦樂乎，除了有超高6公尺刺激旋轉溜滑梯等大型遊具，也有兼顧小小孩的小型滑梯，再加上各式難度的攀爬網，各年齡的孩童需求都能被滿足。

▲領航員：賴俊達（新北市中和區長）。感謝中和鄉親攜手共同打拚，同心成就美好未來。四年來中和打造五大健康城市，為368鄉鎮第一，我中和‧我驕傲！健康城市在中和！韌性城市在中和！高齡友善城市在中和！(圖／新北市中和區公所)

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