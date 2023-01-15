不少民眾因疾病、意外或先天問題，造成身體的某些功能損傷成為身心障礙者導致沉重的失落感，但生活需求都應該被看見，新竹市政府理解這樣的需求，因而辦理新竹市身心障礙者需求評估暨資源整合管理中心「陽光巷弄198」，為這些身心障礙家庭開創另1個生活新價值。

提供一對一

需求評估、合適的服務

新竹市政府社會處指出，當身心障礙者完成鑑定或換證後，需求評估社工主動聯繫，提供一對一的身心障礙福利服務需求評估，從訪談中了解身心障礙者的生活情境及重要的事務，依照他們的生活需求，排出優先順序，畫出影響範圍，找出對應的因應服務，提供個別化的福利配置，以最有效的安排解決生活困難與不便。

身心障礙者阿偉的哥哥就是透過身心障礙者需求評估社工的電話，找到一個新的生活平衡，阿偉哥哥表示社工來電時的關心，讓他覺得快被淹沒的生活，似乎找到希望。

原來阿偉高中畢業後就一直在家，媽媽對阿偉的疼愛與照顧，讓阿偉體重直線上升到90多公斤，醫生已經警告若再不控制飲食及運動恐引發糖尿病，另一方面阿偉在家生活較無重心，多數時間都在床上休息及吃東西，哥哥要求其協助家務及運動，都遭阿偉拒絕，媽媽也順著阿偉的想法，家人對照顧有許多的衝突。

身心障礙者完成鑑定或換證後，需求評估社工主動聯繫，同時為身心障礙設計活動。(圖／新竹市政府社會處)

為身障家庭

開創生活的新價值

社會處表示，諸如此案例，每個需求的背後，都有不安和未準備好的心，所以社工提供服務的銜接，細心安排更顯重要，透過凝聚家人的共識，邀請阿偉參加社區式日間照顧服務，日間照顧的老師及同儕的支持，阿偉飲食及生活秩序開始有了不同，體重及血糖也穩定了，回家還會分享白天的學習，主動協助倒垃圾等簡單的家務，媽媽覺得阿偉每天都精神奕奕，家庭緊張的氣氛也緩和許多。

社會處以身心障礙者的立場出發，除了主動關懷外，盤點及搭配適合的服務，開創身心障礙家庭的另一個生活的新價值。

新竹市政府表示，透過公益彩券盈餘分配基金的挹注，委託社團法人微光社會福利協會提供身心障礙者需求評估暨資源整合中心的服務，相信創造有溫度專業的服務，可以成為身心障礙家庭最安穩的靠山。

新竹市身心障礙者需求評估暨資源整合管理中心，為身心障礙家庭開創另一個生活新價值。(圖／新竹市政府社會處)

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