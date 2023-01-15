苗栗市長邱鎮軍上任以來，帶領苗栗市公所團隊，積極推動苗栗市宜居生活，也支持青年返鄉，多年來已有許多青年返鄉扎根創業，市公所特別舉辦《轉屋下，共下來寮》座談會，與在地店家一起集思廣益如何迎接消費轉型的挑戰，創造互利共生的地方永續發展，更透過相關增能講座課程，讓在地青年朋友了解地方特色與城市未來趨勢，並期待透過青年的視野，共同創造新產業、增加就業機會、改變人口流向，以回復地方活力。

青創市集 助在地店家行銷

為了讓民眾更認識苗栗在地青創夥伴與在地美食，苗栗市長邱鎮軍率領苗栗市公所，將邁入第12年的苗栗風箏節加入創新元素，特別舉辦「苗栗風箏文化暨客家美食節系列活動」，推出青創市集，同時透過線上現場虛實整合的行銷方式，與苗栗創業青年共同打造「2021風箏節青創市集」網站，讓在地青年店家能夠推廣自己的產品。

而苗栗風箏節也在苗栗市公所推廣下，已經是苗栗指標性活動，以塑造客家風箏節為宗旨，年年量身設計客家文化專屬的主題風箏，活動由地方到國際，藉由媒體的傳播、國際風箏達人的參與、分享，讓世界聽見、看見客家文化。

苗栗市公所將風箏節加入創新元素，不僅展出大型造型風箏，還推出青創市集，更與苗栗創業青年共同打造「2021風箏節青創市集」網站。(圖／苗栗市公所提供)

火旁龍慶元宵 客庄傳統民俗

另外，苗栗火旁龍是苗栗客庄傳統、獨特的慶元宵民俗活動，不僅是苗栗年度盛會，更獲客委會列為客庄12大節慶活動之1。苗栗市公所為發揚客家地區重要的民俗文化，從1998年開始舉辦火旁龍系列活動，市長邱鎮軍上任後，更是大力行銷，盼持續傳承重要的客家文化習俗，同時帶動觀光產業發展。

火旁龍火科儀結合農耕文化的信仰和客家民俗工藝之美，有糊龍、牽龍、祥龍點睛、迎龍、火旁龍、跈龍以及化龍返天等7部曲，火旁龍系列活動今年將邁入第25年，苗栗市公所每年活動內容，力求兼顧傳統與創新。

今年苗栗火旁龍系列活動，除了將在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，邀請街頭藝人到場演出，豐富客家龍神壇周邊氣氛，也會在苗栗火車站、中正路、玉清宮等地區，建置主題街頭景觀布置，打造繽紛多彩、街頭節慶氛圍，並透過熱鬧的巡庄、點睛儀式、舞龍競技、踩街火旁龍儀式，讓新的一年能夠否極泰來、經濟復甦，也讓民眾看見火旁龍文化的魅力。

苗栗市公所舉辦火旁龍系列活動行之有年，每年都增添創新元素，讓民眾感受火旁龍文化魅力。(圖／苗栗市公所提供)

（苗栗市公所廣告）