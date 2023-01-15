全台最大麗寶樂園渡假區，近期與超人氣明星LINE FRIENDS合作，推出主題互動樂園、主題房間、摩天輪車廂三大亮點，讓粉絲們多種體驗一次滿足，搭配麗寶樂園渡假區集結水陸樂園、OUTLET MALL、國際賽車場、密室逃脫等多元娛樂項目，三天兩夜也玩不完！

熊大的麗寶小鎮 七大互動式體驗區

出國也玩不到的「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，內含七大互動體驗區，包括會依照時間變化的「小鎮鐘樓」、地面投影互動遊戲「尋找愛德華」、可求運勢籤的「許願噴水池」、體驗製作個人畫像「饅頭人藝術家」、對戰PK遊戲「minini大作戰」等，各區皆運用聲光、體感融合的互動裝置，打造高沉浸式遊戲體驗，加上仿造英倫小鎮街景，讓你彷彿身歷其境LINE FRIENDS明星們的小鎮生活。

其中由熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」區，透過手機傳LINE就能發送願望，文字隨即投影於螢幕並伴隨煙火一同綻放，願望數夠多還將有大型絢麗煙火秀；另一大亮點為「莎莉躲貓貓」區，有著讓大小朋友瘋狂的巨型溜滑梯與粉色球池，從高處溜下時，投影在溜滑梯上的莎莉會隨著滑動的速度出現多種驚喜效果，超可愛的少女系景點，絕對是秒殺記憶體的必拍場景，玩完一圈後，最後來到Food Court 美食區，有著令人捨不得吃掉熊大兔兔美食，以及PLAY LINE FRIENDS 官方商店等你來逛好買滿。

充滿粉紅泡泡的「浪漫滿屋」房，相當適合情侶入住。(圖／麗寶樂園渡假區)

特色主題房 跟可愛的角色明星一起入夢鄉

除了互動樂園，麗寶福容大飯店推出超萌的「LINE FRIENDS」主題房，創造與LINE FRIENDS明星們如同家人一般住宿的難忘體驗，共計8款房型包括色彩繽紛亮麗的「糖果樂園」房、充滿童趣的「童話森林」房、象徵每次出發都有最棒開始的「航海冒險」房、一進房就令人食指大動的「美味魔法師」房、滿滿粉紅色泡泡的「浪漫滿屋」房、療癒度百分百的「宅宅放假中」房，「愛的連線」房則是戀人們蜜月旅行及感情增溫的最佳首選，還有夢幻星空主題房「閃亮星空」；每間主題房的氣氛、壁貼、色調、擺設都有不同小巧思，房間內從床尾巾到房門牌，甚至備品包裝都能看到熊大、兔兔、莎莉等角色可愛的模樣，入住主題房還有贈送獨家「LINE FRIENDS」房卡，粉絲一定要搶先擁有，想跟LINE FRIENDS明星一起幸福入夢只有在麗寶福容大飯店。

384公尺高空主題車廂 萌度突破天際

天空之夢摩天輪推出LINE FRIENDS明星的主題車廂，車廂內外都有超萌的LINE FRIENDS明星，以及各式各樣的佈置裝飾陪伴一起搭乘浪漫摩天輪，車廂中的抱枕和周邊小物更是不停拍出美照的好好幫手！幸運的遊客還有機會可以搭到LINE FRIENDS明星大集合的隱藏版車廂，可愛一次擁有。炫麗吸睛的摩天輪燈光秀是必拍、必打卡、必發限時動態的景點之一，但更不能錯過唯一能與熊大、兔兔、莎莉在海拔總高度384公尺，歷時25分鐘的夢幻摩天輪上一起看山、看海、看夕陽或夜景的機會。

麗寶樂園渡假區位於台中，南來北往方便，緊鄰國道一、三、四號，下交流道最快2分鐘就能抵達，搭乘大眾運輸的旅客，更可從高鐵、台鐵、台中轉運站、朝馬轉運站搭棚免費接駁專車抵達渡假區，快樂出遊無負擔。