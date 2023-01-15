過年過得好、生活沒煩惱！國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區「跳」出新意玩過年，從表演展示、藝術裝置、街景布置到吃吃喝喝，大年初一至初七的走春行程，不僅充滿熱鬧的濃濃年味，還能留下美好的放閃畫面，帶著滿滿希望、祝福與正能量，最有年味的宜蘭傳藝，一起來跳「耀」新春！

one 玩起來 》體驗最有年味的盛會

跋杯活動－錢兔似錦 跋杯祈福幣

1/25-1/26（初四至初五）文昌祠

憑指定消費金額或全聯福袋兌換券，憑券即可參加跋杯活動。

春節演出－獅躍傳藝迎新春 太子起舞慶太平 1/22-1/28（初一至初七）

新春市集 1/22-1/28（初一至初七）

▲台灣威武五家龍獅總會將帶來熱鬧精采的「醒獅鼓陣」與「電音三太子」演出。(圖／國立傳統藝術中心、全聯善美的文化藝術基金會提供)

two 兔躍春 》出遊美照拍好拍滿

過年走春美照拍起來

10尺高藝術裝置「咚咚兔遊傳藝」、謝謝平安大燈籠、福獸齊天好運道、三色燈籠月橋。

福利熊傳藝賀新春 1/26（初五）

財神添福迎喜氣 1/26-1/28（初五至初七）

three 傳藝「獅輩秀」 》看弄獅過好年

數位香陣．聖獸除瘟

台灣陣頭中的獅與虎展覽

每日9:00-18:00（逢週一上午休館，中午十二時開館）

展覽中最大亮點─《聖獸除瘟錄》沉浸式劇場，結合五種台灣獅陣，加上除煞鎮瘟的創意敘事，透過實拍、2D與3D動畫創作，再融入文化內容策進院的最新科技4DViews，重新轉譯獅陣文化，也期許台灣疫情雨過天青，可說是既傳統又當代的展演。

此外，亦展出多件深具台灣特色的獅頭、獅陣，包含民眾最愛的醒獅踩高樁、白鶴獅陣立體裝置，彷彿身歷其境，欣賞獅陣演出。龍鳳獅陣、白鐵獅頭、客家獅頭、台南金獅陣獅頭以及粉紅醒獅頭，都別具特色與代表性；農曆新年不妨到宜蘭傳藝園區，欣賞獅輩盡出的特色展覽。