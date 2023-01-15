桃園市衛生局規劃於114年前分別於八德、桃園、蘆竹、楊梅等區域，成立5處身心健康補給站，促進社區民眾學習照顧自己身心健康、提供生活壓力諮詢服務，桃園市已於111年7月16日在八德2號社會住宅正式成立第1處「北一區身心健康補給站」（社區心理衛生中心），期待完成社會安全網第2期計畫之目標。

落實照護民眾心理健康

桃園是一個年輕且正在起飛的城市，發展經濟的同時更應該注重民眾的心理健康，「身心健康補給站」便是宣示本市落實照護社區民眾心理健康的新里程碑，衛生局特別將身心健康補給站特別選址於社區民眾可就近獲得及認識心理健康資源之地點，提升民眾心理健康識能。「身心健康補給站」同時也肩負著協助社區中精神個案賦歸社會，讓社區中的精神個案能獲得連續性的醫療照護，並與精神個案及家屬一同面對精神疾病的挑戰，陪伴個案及家屬邁向復原的道路。

▲參訪「北一區身心健康補給站」。(圖／桃園市政府衛生局)

期待成為市民的好厝邊

「身心健康補給站」可提供心理諮商、心理諮詢服務，民眾可至現場、來電或線上預約站內心理諮商或諮詢服務，每月也規劃辦理心理健康講座、親職講座、自殺防治講座、壓力調適等活動，此外也可提供職能諮詢與生活再造，讓社區中的民眾方便就近獲取心理健康資源或尋求相關協助。

衛生局相信沒有心理健康，就沒有真正的健康，期待「身心健康補給站」在桃園市民生活中遭遇困難或挑戰時，適時地陪伴與充電，面對接下來的挑戰，衛生局也期許「身心健康補給站」能作為市民的好厝邊，與您一同找回心靈上的幸福，建構你我內心的桃花源。

▲「身心健康補給站」心理諮詢。(圖／桃園市政府衛生局)

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