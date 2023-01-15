台中市政府水利局成立「台中市小水力發電開發計畫」，與民間合作，選定於市管區域排水食水嵙溪出口設置小水力發電機組，預計今年10月開始營運，初估未來裝置容量為185kW，此次由地方政府水利機關主導開發小水力發電，希望能為愛護地球戮力前行。

水利局表示，為落實綠能綠電開發政策，水利局於110年東大溪水環境計畫中，藉由地形高差將水質處理的礫間淨化水以專管重力排放方式設置一示範性質的微水力發電設施，一天約可產生30度電力供周遭景觀燈使用，同時作為環境教育素材。

利用虹吸 讓水流轉成電力

水利局說明，此次更挑戰河川小水力開發計畫，因設置場址需要有足夠的水頭和穩定充足的流量及附近存有台電饋線引接等條件的完美搭配才有開發效益，經奔走多處市管區域排水進行潛能場址評估，擇定座落於石岡區的食水嵙溪出口處進行設置，規畫利用虹吸原理，藉由水輪機讓水流位能帶動機械轉換為電力，同時透過石岡水資源回收中心廠內低壓電力併聯連接台電電網，完成食水嵙溪小水力電力輸送。

▲食水嵙溪既有跌水工。

每年約可產千張綠電憑證

水利局進一步表示，食水嵙溪小水力電廠籌設規畫作業已完成，現正進行相關申請作業，市府經發局也配合加速核發電業籌備許可函加快設置之路，同時依據經濟部訂定的「再生能源憑證實施辦法」，將裝置容量185kW換算為綠電憑證，估算未來每年約可產生1000張綠電憑證，與國際同步接軌，讓環境效益憑證化。

水利局長范世億表示，這次的小水力開發計畫是藉由公私協力模式與民間公司簽訂長達20年的合作契約，由開發公司全額出資，市府則協助協調提供公部門相關資源，合力推動綠能發展，落實節能減碳理念，未來營運收益則依契約簽訂比例反饋市府，此外更協助廠商與台達電媒合，由台達電收購綠電憑證，等同擁有綠電身分證般持續於國際舞台奔馳，達成多贏局面。

落實永續 盼成宜居之都

范局長指出，小水力開發計畫只是水利局在資源開發的一個小環節，為有效增加水資源利用效率及降低產業缺水風險，提高整體供水穩定度，未來將朝著把水資源回收中心轉型為都市的小水庫目標邁進，將污水轉變為再生水加以利用，市府也於水資源回收中心設置大面積的太陽能板，落實水資源的永續發展與節能減碳理念，打造大台中地區成為宜居之都。

▲食水嵙溪水小水力發電廠現址規畫配置圖。

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