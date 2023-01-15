綠色餐廳

■祖哥

祖哥圓手作位於員林市，店裡的擺飾以友善寵物及貼近大自然的方式，呈現自然舒適的空間，不用太多奢華裝潢。建築使用廢棄材料再利用，以永續循環的不浪費精神，打造餐廳風格，並保留原有天然的空地和樹木植栽。讓來店裡客人可以輕鬆聚會聊天。店裡菜單看似很少，但隱藏料理菜單非常多，老闆堅持採用在地食材，餅皮以手工製作，讓民眾嘗到最好風味。

■晨曦時光

晨曦食光是彰化北斗人氣早午餐咖啡廳，大份量早午餐、咖哩飯及義大利麵與燉飯，在周末假日很受遊客與在地民眾歡迎，餐點使用在地的肉品、水耕蔬菜等，並且認真的實行減碳各項作為，在提供舒適的用餐環境、美味餐點之餘，消費者也間接友善環境。

■淘米樂

淘米樂蔬食園地館是彰化縣八卦山區第一間蔬食餐廳，堅持選用新鮮自然的食材，製作口味獨到的特有菜色，並以親切、即時、高效率的服務態度，打造舒適、親切、放鬆的用餐環境，征服客戶的胃與「心」，獲廣大消費者青睞，成功點「食」成金。以新鮮蔬果料理的庭園餐廳，愛地球不使用任何肉類料理，並且不使用人工再製品，提倡新鮮.健康.活力的養生餐，以平價來照顧顧客。採自助式，菜色豐富多變、養生、新鮮、健康、活力。

■綠海

綠海是間座落在田尾的希臘地中海式景觀餐廳，田尾是花木植物的故鄉。綠海名字的起源是創辦人喜歡地中海式的建築，再加上田尾的綠色植物。因此而誕生綠海這個名字。

為何創建綠海？創辦人本身從事景觀設計，早期幫許多咖啡廳或餐廳設計規劃造景，有了創建屬於自己的店的想法。創辦人希望每個人來到綠海都能感受綠植生活帶來的美好，同時也能享受白色地中海的浪漫。另外創辦人夫婦茹素，過去也時常參與減塑的活動。希望能在自己的事業上推動綠色行動。

除了餐點之外，創辦人夫妻都很喜歡藝術，這幾年結緣許多藝術家和藝術創造者，每兩個月舉辦公益藝術展，讓喜愛藝術創作的創作者有平檯展現，同時也可以用綿薄之力幫助需要幫助的人。

▲綠野仙蹤文創園區，以資源共享的概念，運用建材再生的想法，開創園區。(圖／彰化縣環境保護局提供)

■綠野仙蹤

近幾年，臺灣掀起一股改造貨櫃潮流，從南到北、從公部門到民間都難擋這股魅力潮流，不論是以公益為目標，亦或商業利益為考量，一處處貨櫃聚落的崛起，皆透過貨櫃訴說著不同的故事。

綠野仙蹤文創園區的老闆其是一個園藝、花藝設計師，從小在地方深耕，有了回饋在地的理念，創造這個文創聚落，以資源共享的概念，運用建材再生的想法，開創園區。不同於一班餐廳，綠野仙蹤經常舉辦主題式活動，每一檔期不同，吸引喜愛藝術與喜歡充實自己的同好經常聚集。如畫展、講座、世界各國度主題式的品酒派對、音樂表演、各類花藝手做課程、產地到產桌食農體驗。

疫情3年，綠野仙蹤堅持不易，對於現下大家重視的ESG更是有感。除了園區的貨櫃本身就是以環保為出發外，更加入環保局提倡的綠色餐廳，在餐食與餐具上不斷落實與優化，使用在地食材、降低碳排。綠野仙蹤完美演繹了落實對環境的保護及對花藝的堅持。

環保旅宿

■童年往事莊園民宿

「童年往事莊園民宿」為鹿港地區第一家合法民宿，位於鹿港天后宮遊覽車停車場後方。距離天后宮、鹿港老街只有六百多公尺，可漫游老街，是距離古蹟區最近的一家民宿。

「童年往事莊園民宿」莊主吳志忠用心全新打造的一間懷舊莊園，擁有八百坪的民宿，還有排球場、籃球場及兒童遊戲區、草坪區等公共設施。 「童年往事莊園民宿」結合巴洛克式建築及傳統閩式三合院的藝術建築，每ㄧ個房間皆精心設計，老闆將多年的收藏佈置於每個主題房間，讓每個房間猶如一個小小的博物館。「童年往事莊園民宿」透過老闆執著的文物收藏，還原那段失落的生活記憶，讓您回到童年、回味往事。

歡迎您來到「童年往事莊園民宿」，讓您細細品嘗生活的「真」、人性的「善」、歷史的「美」，讓臺灣的文化成為生命延續的一部份！

■葡萄宿

葡萄宿秉持與來訪的朋友分享美好的田園生活與體驗。葡萄園參訪過程可能聯想到生活中如何分辨與保存，甚至如何清洗與享用。農場主賴偉智專精葡萄酒教學與服務，品嘗在地紅白葡萄酒，聊遍世界各地佳釀與風味。

僅有三個客房的葡萄宿自營運以來鼓勵自行攜帶牙刷牙膏與個人毛巾，出乎意料地受到大家肯定與支持，一起為減少一次性使用的浪費盡一份心。不管是簡單的垃圾分類、綠地庭園景觀維持及果園生產管理維護，都秉持減少化學品使用與可回收資源再利用原則，珍愛環境資源與永續生活。

▲童年往事莊園民宿為鹿港第一家合法民宿，位於鹿港天后宮遊覽車停車場後方。(圖／彰化縣環境保護局提供)

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