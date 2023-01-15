中華醫事科技大學創校54年，半世紀以來培育無數傑出護理、醫事人才，秉持技職大學不同於一般大學的育才使命，中華醫大更側重於培養學生畢業即可接軌職場的專業能力與就業態度，培育業界最需要的人才，樹立口碑。

學校接軌職場 就職率南部第一

「我們以培育健康產業人才為使命！」校長孫逸民說，相較一般大學重視研究及高深學術探討，他認為，技職大學使命在於讓學生畢業即可對接職場，亦即在校時，無論技術或態度養成，都能符合業界想用的人才，因此，華醫畢業生就業率94％、南部第一。

老師具實務經驗 設備採業界規格

學校對教學設備投入從不手軟。護理系、醫技系、視光系等均比照業界，引進比照醫院等級，如病床、心電圖、超音波、精準醫學等先進儀器提供學生使用。餐飲系使用餐廚設備也是業界規格，未來學生進職場工作，等於在學校就已熟悉當前業界現場使用的專業設備。

▲中華醫事科技大學建置新穎專業設備，圖為醫學檢驗生物技術系精準醫學實驗室。 (圖／曹婷婷)

此外，學校96％老師具備業界實務經驗，帶領學生掌握業界最新技術。最引以為傲的，當屬學生考取國家證照及執照的考照率，遠高於全國平均，連2年醫檢師、護理師國考，華醫學子皆拿下全國狀元。

「學生考取執照，就業更加無往不利！」孫逸民說，包括護理師、醫檢師、語言治療師、驗光師、營養師等歷年考照成果亮眼，學校開辦國考輔導班、考前訓練班、國考考題解析等，提升學生專業證照通過率。

一技在身固然重要，擁有專業與熱情的服務態度更重要。孫逸民說，透過讓老師帶領學生參與大學社會責任USR計畫，學生走進偏鄉把課堂所學應用於現場，舉凡巡迴健檢、協助長者量測骨密等，學子主動查資料，積極服務長者的態度，既打響學校口碑也讓自己成為職場所需人才。

獎掖優秀學子及幫助弱勢家庭子女安心向學，中華醫大設有各類獎助學金及弱勢助學金，助學子圓夢。孫逸民說，一所有愛的學校，是學生品德最好的陶冶，竭誠歡迎加入華醫人行列。