為積極推動大眾運輸系統及民眾使用綠色運具習慣，因而規畫相關配套措施，以增加高雄市停車供給並提升土地使用效率，落實路外為主、路邊為輔之停車政策，研擬位於公共運輸轉乘停車需求、觀光遊憩據點及人車密集商業活絡且具備急迫性區域等地區，規畫立體停車場建設之配套措施，增加高雄市停車需求熱點停車空間，建構完整交通生態系統。

滿足市民需求 建3大立體停車場

目前共有3案路外立體停車場興建計畫，其中2案已完工開始營運，另1案預計於2023年底完工。一、鳳山運動園區地下停車場：本案獲得前瞻計畫補助，於2022年5月23日完工啟用，可提供小型車停車格位614格，有助於提高鳳山地區停車供給、亦可滿足鄰近鳳山中山路附近商圈、鳳凌廣場，以及衛武營都會公園等重要觀光景點之觀光遊憩停車需求。二、光武國小地下停車場：過去這塊基地是覺民舊營區，面臨荒廢及登革熱問題，為改善髒亂環境、解決光武國小活動空間不足及周邊停車問題，市府爭取並獲得前瞻補助，經過2年工程，於2022年11月17日完工啟用，可提供128格小型車位。地上物為新建體操訓練館暨多功能運動館。三、高雄高工附設立體停車場：於2022年5月動工，預計2023年底完工開放。未來將提供470格小型車位、170格機車位。改善當地幾十年來停車供給不足問題，並提供輕軌及捷運黃線未來轉乘停車需求，促進大眾運輸發展。

高雄高工附設立體停車場於2022年5月動工，預計2023年底完工開放。未來將提供470格小型車位、170格機車位，改善當地停車位不足問題，並提供輕軌及捷運黃線未來轉乘停車需求。(圖／高雄市交通局提供)

科技廊帶核心 串聯城市與產業

高雄是南台灣科技產業廊帶的重要核心位置，更是扮演未來半導體科技產業、智慧材料產業與供應鏈發展需求的角色，城市發展與產業結合是需要交通路網的串聯，尤其在大眾運輸方面，環狀輕軌預計於2023年底全線通車、捷運黃線即將在年底動工，興建路外立體停車場除可改善市區停車問題外，亦可滿足輕軌、捷運轉乘停車需求，並會在工程中導入環保綠建築，並設置智慧化停車管理服務系統，期能為市民朋友帶來優質、節能便利及友善停車環境，促進大眾運輸發展。

高雄高工附設立體停車場於2022年5月動工，預計2023年底完工開放。未來將提供470格小型車位、170格機車位，改善當地停車位不足問題，並提供輕軌及捷運黃線未來轉乘停車需求。(圖／高雄市交通局提供)

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