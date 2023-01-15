根據最新的「永續旅遊生活趨勢調研報告」顯示，疫情後有49%的台灣旅人認同永續旅遊概念。隨著戶外活動終於解封，不用戴口罩，接下來的春節假期你會想跟家人朋友安排一場有永續旅行嗎？台泥企業團在宜花東三縣市的永續旅行據點－宜蘭漢本海洋驛站、花蓮台泥DAKA及台東紅葉谷綠能溫泉園區，讓你在知識小旅行中，有機會接觸海洋保育、永續社區、永續消費等議題，一次認識泰雅族、太魯閣族及布農族文化特色，享受與大自然共好的後疫情時代新旅行觀。

台泥DAKA 手作設計商店開幕迎賓

蘇花改進入花蓮和平第一站，位在水泥廠內的台泥DAKA，近期開幕了全新的「水泥幻奇手作設計商店」，從水泥聚寶盆、彌勒佛等精緻家居擺設，到令人愛不釋手的小水泥公仔、實用的水泥膠帶台以及筆筒等商品，設計製作全部出自水泥廠員工之手，經常賣到店鋪缺貨。走出戶外，已經退役的大型水泥石斗車及礦車，因為結合當地部落學童的彩繪成了拍照的最佳景點。

紅葉谷綠能溫泉園區餐廳「尋星廚房」，由君品酒店廚藝團隊運用延平在地食材，結合五星飯店的料理手法，提供給旅人特色餐食。(圖／台泥企業團)

漢本海洋驛站 海角鞦韆拍美照

距離台泥DAKA十分鐘左右車程還有一個祕境景點－宜蘭「漢本海洋驛站」，很適合春節期間不喜歡人擠人的你，驛站的二樓可是正在執勤中的海巡署哨所。除了人氣最高、海景第一線的IRIS許願鞦韆之外，還有個隱藏版拍照點「漢本海角木鞦韆」，在這裡可以將東海岸的山海同時納入取景，拍下美照的同時也別忘了為後代留下乾淨的海洋！鄰近驛站的山邊聚落澳花村，春節期間還有部落青年帶領的溯溪、SUP、獵人體驗等活動，等著你深入探訪！

紅葉谷綠能溫泉 感受地球熱力

泡湯的季節來臨，最新開幕的台東「紅葉谷綠能溫泉園區」，是全台灣第一個結合地熱發電與溫泉觀光的知性景點！在這裡不僅可以享受在山谷圍繞中來場星空溫泉，還可以參與地熱鑽井特展導覽，感受地球的熱力。近期園區更推出充滿在地布農特色的生火打獵、菖蒲乳液、苧麻DIY等體驗活動，溫泉園區內的尋星廚房也推出特色料理，讓您透過料理與故事了解部落文化，來一場不一樣的永續旅行。