兔年來十三行走跳，予恁歡喜規年冬！十三行博物館2023年春節特別舉辦「十三行兔給樂」新春活動，從初二到初八天天都有精彩體驗活動，邀大家一同歡慶新年。

兔年抽福袋 112年福氣來

新春期間來十三行，好玩好看還有好禮可以抽！1/23初二開始，只要在十三行博物館文化商店消費金額滿112元，即可獲得1次抽獎機會，買越多抽越多。數量有限，抽完為止，快來試試手氣吧！

十三行文物吉祥話絹印DIY

1/23至1/29每日13:00起辦理「十三行文物吉祥話絹印」活動，親手將十三行文物陶罐與十三行人最愛吃的蛤蜊，絹印在布杯墊上，讓您好運一整年！

考古與當代冶煉特展

位於新北市八里區的十三行考古遺址，是臺灣首次發現煉鐵遺跡的遺址，在台灣人類發展史中佔有相當重要的地位，十三行博物館與藝術家劉柏村合作打造「考古與當代冶煉特展」，從十三行的遠古記憶出發，以藝術家的鋼鐵冶鑄創作為內容，從美學的視角重新凝視「冶煉」，並投射了藝術家對於「考古遺址」的未來想像。

十三行文化商店消費金額滿112元，即可抽好禮。(圖／十三行博物館)

為營造出跨越千年的考古發掘與煉鐵工作現場感，劉柏村特地在展場地面鋪上大量「金剛砂」，呼應史前人自海灘取得煉鐵資源的概念，與過去一系列以「金剛」命名的展品。整體空間呈現暗黑、多層次、具有神秘感的氛圍，搭配幾組重量級巨型展件，包括結合繽紛多彩霓虹燈的「鋼鐵之上」，運用動力機械的「隕石群」以及由成百上千個「小金剛」堆疊成的山林。讓人一踏進展場，感覺就像是走入了史前、當代與未來文明交織而成的奇幻宇宙。

「考古與當代冶煉特展」是一場考古與當代藝術的對話，不僅是跨越時空的對話，更是兩種思維方式的對話，邀請大家在「當代」的藝術創作中，感受「冶煉」的過去與未來。

南島有禮 古代南島禮器特展

新北市立十三行博物館推出「南島有禮─古代南島禮器特展」，展品跨越史前時代與歷史時代，包含古代南島語族於成年禮、祈福、祭祀、占卜等儀式中常使用的器物，以及象徵社會地位的物品，精彩呈現傳承數千年的南島禮儀文化。

本檔展覽由新北市立十三行博物館、中央研究院歷史語言研究所及新北市立烏來泰雅民族博物館共同合作，展出共53件（組）南島語族儀禮器物，透過「成年之禮」、「交誼之禮」及「心靈之禮」三大主題，介紹古代南島語族在人生階段、人群交流以及泛靈信仰的儀式當中，禮器所代表的意義及角色。

特展內容相當豐富多元，除了可以欣賞到東南亞、太平洋島國的文物，數件出土於北臺灣考古遺址的史前禮器如「巴圖形石器」、「多環玉玦」，更是難得公開展出！

更多展覽及活動資訊請上十三行官網http://ww w.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.face book.com/13hangmuseum查詢。

南島有禮特展，展出古代南島禮器。(圖／十三行博物館)

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