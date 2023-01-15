旗山天后宮名列高雄市定古蹟，擁有超過300年悠久歷史，香火鼎盛，是當地的信仰中心。媽祖曾開眼顯靈，許多民眾感受媽祖靈感與庇佑，慕名前往參拜祈福。

春節祈福保平安為了迎接「2023癸卯兔年」，從除夕開始在廟前廣場精心規畫春節一系列傳統祈福活動，包括媽祖鑾駕「躦轎腳」、過「七星平安橋」，讓媽祖加持、消災解厄、制煞除穢，祈求賜福保平安、新的一年萬事大吉。

土地公抽金蛋 財源滾滾好運來

伯公賜福「111/11/8~112/2/5點燈和補財庫」就可參加摸金蛋活動，限量名額2000名，伯公賜福助家事業鴻圖大展、財源廣進、大發利市、財運亨通。金蛋內容:1.聚寶盆X3名2.大福靈龜X6名3.小福靈龜X20名4.龍銀X35名5.土地公手機貼2個X300名6.招財吊飾X336名7.土地公發財金100元X100名8.2023伯公加持兔子金元寶X1200名。

躦轎腳

「躦轎腳」是指信徒趴跪爬過媽祖神轎，信徒藉由躦轎腳的行動，代表對神明的尊敬與謙卑，也意味著天上聖母與信徒的距離能更加接近，信徒也能祈求神明的庇佑，進而達成心願抑或趨吉避凶。據民間說法，小孩子如果躦轎腳，可以得到媽祖保佑，平安長大；如果家裡有人或小孩無法參加，也可以帶著他們的衣服一起躦轎腳，回去再讓他們穿上，一樣能得到媽祖加持，常保平安。

七星平安橋

旗山天后宮天上聖母懿旨，敕令五營軍兵打造金橋，為度脫各善信男女關厄，若信眾犯諸關厄（如：車關，水關，火關，官符口舌關，太歲關，五鬼關等等...）或欲驅邪避禍，保命護身者，信眾可至廟前領取紙人（俗稱替身仔或限公仔）度關限過七星橋，須先由淨水洗淨身心再踏上橋梯，經由北斗星君所敕下廾四道靈符解除身中廾四關厄，脫離難關；橋下布置七星燈，象徵足踏七星；橋頭橋尾皆有一盆清水，代表江河海水；再跨過火爐解除厭穢；最後接受紅頭道士的解運。

點燈安太歲

若要祈求平安、考運亨通、增長智慧、財源廣進、廣結良緣、早生貴子、福壽安康，廟方也有光明燈、文昌燈、太歲燈、財庫燈、姻緣燈、祈子燈、藥師燈、福壽燈、平安行車燈、平安斗燈、財運亨通斗燈、藥師佛斗燈、福德正神斗燈，供民眾點燈祈福。

月老牽線 覓良緣

月下老人廳提供信眾點姻緣燈、拜月老求姻緣手鍊、書寫月老祈福卡，祈求賜予好姻緣。已婚夫妻也可祈求感情和合、幸福美滿、白頭偕老。農曆八月十五日中秋節，適逢「月老星君」聖誕，旗山天后宮每年舉辦天賜良緣青年男女聯誼活動，為未婚信眾牽紅線，而去年因配合疫情指揮中心共同防疫，停辦一年聯誼活動，待今年疫情結束再請月下老人替各位牽紅線，共同歡慶佳偶的促成。祝福大家幸福美滿、比翼雙飛。

註生娘娘 助好孕每年舉辦

「金鏟子．助好孕」的活動，皆獲得全台信眾熱烈的迴響，「金鏟子」諧音「緊產子」，自古即有祝福早生貴子的含意。每一組金鏟子皆經由「註生娘娘」加持，並附有加持證書，靈驗無比，全台已婚夫婦皆可以來求取，只要一連擲出3個聖杯，即可將金鏟子請回。

▲旗山天后宮天上聖母慈悲為懷，聖示取本宮龍泉水，供眾善信飲用，以恢復健康、開智慧、賜福氣。(圖／林雅惠)

龍泉神水

「天上聖母」慈悲為懷，聖示取本宮龍泉水，經「玉皇上帝」與「天上聖母」加持後，供眾善信飲用，以恢復健康、開智慧、賜福氣。

收驚人有「三魂七魄」

若受到外力干擾而失去平衡，人的意識和精神就會受到影響。奉「天上聖母」聖示，為信眾辦理收驚服務，安定身心保康寧。

祭改（補改運）（1/24大年初三開始）

聖母悲天憫人，不忍眾生受苦於劫難卻無法自救，故藉補運與改運之法，暫時消弭、延緩惡運及劫難的降臨，讓眾生有機會行善積福消災解難。

金虎爺招財運

旗山天后宮金虎將軍賜財運，招財進寶，財源滾滾來，「招財咬錢虎爺公仔」跟虎爺大錢換小錢，讓虎爺咬著，擺至財位助生財。

開運文創品

多款富趣味性與實用性的文創禮品，譬如保平安的「媽祖小神衣」、「千順小神衣」與祝福考生的「文昌筆」「招財咬錢虎爺」等，皆非常受到大家的喜愛，來到旗山天后宮參拜之餘，別忘了要將「平安」與「祝福」一起帶回家，並且分享給您的親友。

逛旗山老街享美食

廟宇位處旗山老街中心，民眾新年參拜媽祖之後，也可以來趟老街懷舊文化之旅與地方美食饗宴。相關旅遊資訊請下載「旗山老街」APP。

摸春牛說吉祥話（1/22大年初一開始）

「摸春牛，好康年年有！摸牛頭好出頭，摸牛角賺錢穩達達，摸牛嘴大富貴，摸牛耳吃百二，摸牛肚找到好頭路，摸牛腳賺錢呷抹乾，摸牛尾好結尾！」

旗山天后宮宮址：高雄市旗山區永福街23巷16號服務電話：07-6612037www.i-mazu.org交通【自行開車】國道10號東向直達終點，末端左轉進入旗山市區，天后宮位在〈旗山老街〉內。【大眾運輸】民眾可自高鐵左營站搭乘開往旗山的「旗美國道快捷公車」，約40分鐘車程即可抵達「旗山轉運站」，再步行約10分鐘即可抵達本宮。（FB:旗山天后宮）

▲初一摸春牛，保佑您賺錢大富貴，初三補改運，消災解厄。(圖／林雅惠)

（高雄市旗山天后宮廣告）