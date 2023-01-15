2023年南投燈會「絢。光織潮」，將於1月14日點燈延續至2月5日元宵節，為期23天的盛大展出，以「最好玩的燈會」為號召，適合全年齡層遊客，燈區設計著重遊樂與互動，以大型裝置結合感應科技，宛如光的遊樂場，翻轉傳統元宵節慶的想像。

「水」為核心 以「光」編織

山、水、林，造就與眾不同的觀光大縣─南投，今年以「水」為核心，並以光的各種形式轉化、再建構。水是生命之源、生態之基、生產之根、生活之需，除了貫串燈會場域的貓羅溪，南投擁有國際級知名景點日月潭，還有濁水溪與烏溪，豐沛的水資源讓南投縣發展出多樣性的觀光與文化面貌。

南投燈會主題「絢。光織潮」，絢，意味南投燈會呈現色彩華麗的燈景；光織潮，則透過光影闡述湖水及溪流，編織屬於南投燈會的話題浪潮。

燈會內容從人、景、物連結觀光，並集結社區居民、在地企業與藝文工作者，展現南投燈會的獨特性。13個主題燈區包含共創藝術、科技互動、城市花燈、品牌燈區等，以水為創作主軸，採用多元的創作方式，展現不同的藝術風格。還有逐漸成為南投燈會特色的水舞與煙火展演、SUP立式划槳體驗、花海地景藝術、假日舞台演出等，保證日日皆豐富、白天晚上都好看。

▲南投燈會璀璨煙火，絢麗奪目。(圖／南投縣政府觀光處)

4大主題區 粉紅萌兔賀歲

今年首度導入全燈區智慧導覽，根據遊客所在地推播展區導覽資訊，並可同時參與數位集章活動，讓「賞燈」變成趣味遊戲。互動燈區分為水波光影、木森之息、奇光之彩、永恆之流，共4個主題區，每區各設有1座大型亮點裝置物，融合聲光影像、感應互動科技、創新燈材，構築沉浸式的場域，讓民眾置身其中互動。

主燈區舞台於1月14日開幕，燈會期間周末假日都安排豐富多元的演出，樂團、舞蹈、原民歌舞、太鼓等應有盡有；南投燈會大受好評的新春特演，於貓羅溪河畔水舞廣場搭設高規格觀眾看台，邀請國內知名大型演出團體、在地特色團隊及知名歌手等重磅卡司競演，演出能量豐沛，於開幕日、大年初一至初七、及元宵演出，搭配水舞、煙火、無人機共演，精彩可期。

2022南投燈會，聞名全球的日本IP「卡娜赫拉的小動物」，首度與無人機展演共同創作，引發全台熱議，就連插畫家本人也直呼好想來台灣看看；今年延續氣勢，再度攜手卡娜赫拉打造全台最萌燈會，規畫卡娜赫拉無人機X水舞展演，粉紅兔兔將穿上新年服飾，和P助一起帶著巨大金元寶，向大家賀歲，這座以傳統燈藝創作的副燈，高達6公尺，每天都有9場的360度旋轉展演，相當有氣勢；還有高達13座的卡娜赫拉主題燈與粉紅兔兔入口意象拱門，運用場域地形設計參展動線，編織卡娜赫拉的小動物南投新春之旅。

限量紀念幣 沾新春喜氣

每年眾人引頸期盼的南投燈會限定版紀念幣，以卡娜赫拉的插圖設計，極富珍藏價值，邀請大家造訪南投燈會，捕捉粉紅兔兔的可愛身影、領取紀念幣沾沾新春喜氣。更多資訊可至南投燈會官方網站查詢，或是關注「樂旅南投」臉書粉絲專頁獲得最新消息。

▲南投燈會新春特別演出節目，吸引觀眾目光。(圖／南投縣政府觀光處)

（南投縣政府觀光處廣告）