財神祖廟迎財神 農曆新年不關廟門

雲林縣北港武德宮財神開基祖廟，是全台最大最早的財神廟。武財神相傳於清道光年間來台，直至與創辦人陳主事相遇，從地上1只香爐拜起，還願信眾絡繹不絕後易地建廟，在民國70年代開始加速發展，當時正逢台灣經濟起飛之際，有許多大小企業主，都到武德宮來尋求指引，武財神藉由扶鸞濟世，積極回應祈求，屢顯神蹟，提點企業經營方向，許多人生從此改變，也成為了虔誠的武德門下弟子。

武財神持續不斷賜財、賜福、賜平安，不過數十年間已成為台灣財神信仰的中心，不僅國內已有逾7000尊分靈武財神，更迅速擴展至海外，可以說有台商的地方就有武財神信仰。

九龍池水舞秀每天上午9點至晚上9點每半小時1場，搭配燈光效果，在夜間極具觀賞性。(圖／買樂文創團隊)

兔年新春求財活動重點

武德宮從過年除夕夜至農曆正月初九日，24小時不關廟門，全台各地湧入近百萬民眾求財祈安，別擔心錯過求財求利的好時機，這裡為您彙整新春參拜武財神必看重點！

領取財神錢母小紅包

自初一子時一刻（23:15），廟方便會開始發放「財神錢母小紅包」，每個小紅包內有2個1元硬幣，取台語諧音「有利」，象徵得財又得利，還有「隱藏版」300份（600枚）的金幣錢母小紅包，內含999.9純金的財神與虎爺造型紀念金幣。領到錢母小紅包，別忘了向武財神許下新年新願望、再拿去過爐喔！

新年運勢搶先知

初一卯時（05:00）開廟門，請手持清香，誠心向武財公敬奉屬於自己的「頭香」，靜心為新的一年祈得好福氣。同時，武財公將降駕揮鸞，開出癸卯年四季籤詩，帶您搶先得知新年運勢。

正月初四接財神

初四的子時，武德宮遵循古禮慎重舉行接財神儀式。由武德宮管理委員會率領數以萬計的信眾，於廟埕前分列排班，鋪設聖道御路，鐘鼓齊鳴，恭迎武德宮奉祀眾神回駕。接著由武財公及各殿神聖降下新春祝賀鸞文，如能親臨現場，絕對能感受到眾神的新年祝福，是相當神聖的時刻。

北港武德宮新春假期年間，平均單日便高達約12萬人次，建議可於正月初二或避開尖峰時段（09:00-17:00）前來參拜祈福。

錢母小紅包金幣。(圖／買樂文創團隊)

兔年新春求財法門：

點燈、補財庫、財寶箱

武德宮是財神開基祖廟，許多求財法門吸引十方善信趨之若鶩：新春期間由武財公啟燈的財神燈，全年照耀您元辰光彩、財運亨通；傳統禮俗補財庫，助您消災、進財、植福；以及武財公指示打造的財寶箱，只要在武財神爺案前虔誠祝禱，擲得聖筊，就能將財寶箱請回，讓您將祖廟滿滿的財氣裝盛回去，庇佑您兔年財源滾滾！

武德打卡新地標：九龍池

北港武德宮的九龍池，依據武財神鸞文打造，以水文地理引龍脈之水為眾生祈福，為了符合武財神指示的造像及樣式，特別聘請由文化部認證「人間國寶」洪平順藝師監工及彩繪。新春期間來到武德宮，別忘了走到九龍池感受神明的庇佑及欣賞絕佳的傳統工藝！

生財小法寶：

財氣文創伴手禮

北港武德宮致力於讓信仰走入生活，活化傳統，年年推陳出新的財氣文創品，也是過年走春時民眾不容錯過的重點之一。走春送禮的招財小福餅餅乾禮盒、居家生活的香器、黑虎大玩偶、夜燈存錢筒等文創品，另有為嬰幼兒量身製作的黑虎意象衣物，從嬰兒到大人，都能擁有財神爺的庇佑！

領航員：林安樂（武德宮主任委員） 武德宮信眾廣布全球，國內外許多知名企業家、社會傑出人士都是忠實信眾，除了保佑信眾平安與求財，也主動從事社會急難救助，希望讓武財公的信眾在現實與心靈都得到富有與滿足。

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