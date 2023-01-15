臺中好食安心購 揚眉兔氣過好年

農曆新年即將來臨！為期10天的連假，大家有計畫與親朋好友去哪裡大啖美食、暢談敘舊了嗎？不妨考慮來趟臺中吧！臺中是個宜遊的魅力城市，不論是宜人的天氣、閒適的步調及各式美食佳餚，樣樣都令人心神嚮往。「臺中市食品藥物安全處」推薦各式美食佳飲，讓大家在漫遊臺中的同時也能吃飽喝足！
臺中美食隨手選 衛生優良餐飲報你知
臺中市食品藥物安全處111年特別針對異國料理餐廳、熱門美食餐廳及手搖飲店等業者，進行衛生管理評核，並頒發「特優」98家、「優級」160家、「良級」149家，共407家業者入選。春日來臺中出遊，不可錯過三條超高人氣漫遊路線，同時還能享用優質安心的美食！
勤美綠園道 特色料理搭配手搖飲
「美麗的綠色走廊、豐富的文創市集與藝文空間」，勤美綠園道深受外地旅客及在地人的喜愛，除此之外，周邊也有許多特色餐飲值得您前來品嘗！
▲飪室咖哩（印度咖哩專賣店）
▲茶明載波（招牌鍋煮奶茶）
▲成真咖啡（特色下午茶）
▲知味滋味（創意義式料理）
大里太平步道踏青 享用平價美食
臺中大里及太平區有許多自然生態步道與田園景觀農場，是個健走運動的好所在，消耗熱量後可以驅車前往平價又美味的異國料理餐廳！
▲朝正泰 樹孝店（南洋風味料理）
▲滬良友達壽司（日式手作料理）
▲品心港式飲茶（特色港式點心）
大甲鎮瀾宮祈福 漫遊老街呷美食
大甲媽祖廟是虔誠信徒過年的必備行程之一，旁邊的大甲老街除了擁有豐富的文化資產，周邊也有許多在地美食，不用擔心參拜完或逛完老街後餓著肚子！
▲正兄弟當歸鴨肉麵線
▲東港肉丸
▲慶筆 筒仔米糕
「年節食品我把關」：食安GIS專區網站 查驗資訊全都錄
春節期間，免不了上街採買應景食品、購買圍爐食材、親友相約餐廳聚會，為了讓市民在開心放年假的同時也能「食的安心」，臺中市食品藥物安全處於111年11月至12月間，啟動春節應景食品製造業與販售業者、年菜餐廳業者之稽查專案，所有查驗資訊都公開透明於「食安GIS專區」網站，民眾只需拿起手機簡單搜尋，無論是大賣場、小攤販、知名網美餐廳或巷弄美食，皆可快速查詢結果，讓民眾可以放心購買、安心享用！
今年春節，趕快相招親朋好友前來臺中嘗美食、賞風景，臺中市食品藥物安全處祝福您鴻兔大展，好運年年增！
（臺中市食品藥物安全處廣告）
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