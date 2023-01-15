賞櫻品茗 盡在信義鄉

草坪頭觀光休閒茶園，種植4000多棵櫻花、李花及桃花，漫步茶園小徑，飽覽緋紅、淺粉、白色等群花爭妍競豔，置身其間，享受茶鄉風光兼品茗，體驗美麗農村的悠閒生活，身心靈都暢快，每年櫻花季都吸引數十萬人潮。今年草坪頭櫻花季開鑼儀式訂於1月18日舉辦，現場邀請在地藝文團體進行太鼓表演、小提琴演奏及樂舞迎春風，另安排小小茶藝師茶席演出，現場邀請您來一起來品茗，隔日（19日）開始實施收取入園清潔維護費用每人50元，相關活動資訊可洽信義鄉公所官網查詢。

玉山烏龍味甘醇

健行泡湯俗慮消

草坪頭海拔1300公尺，種植的烏龍茶稱為「玉山烏龍」，因長年雲霧籠罩，平均日照短、日夜溫差大，芽葉柔軟、葉肉厚、果膠質含量高，茶湯色澤蜜黃、亮麗透明富光澤，滋味甘醇滑軟、活性十足經久耐泡，入喉韻味厚實、香氣輕揚淡雅。

東埔溫泉區景觀經過改造，遊憩品質大幅提升，溫泉屬弱鹼性碳酸泉，泉水自岩縫、砂石層自然湧現；除了泡湯還可走訪鄰近的彩虹瀑布，或是前往八通關古道健行，探訪父子斷崖、乙女瀑布、雲龍瀑布、牛稠坑瀑布、木瓜坑瀑布、久久安瀑布、黑黑谷瀑布等，漫步山林之中，讓人俗慮全消。

土虱灣完美曲流 七彩吊橋看懸崖

信義鄉地利村的「土虱灣」位於濁水溪上游，有「最完美的曲流」之稱，因為突出的岸邊加上後方綿延的山巒，有如土虱頭而得名，獨特的地理景觀，吸引遊客到訪，也是最佳的生態教育場所；信義鄉公所優化該景點最佳觀賞地點，整理美化週邊，設置步道觀景台、停車位及廁所，提供來欣賞美景的遊客更優質的旅遊環境，歡迎來欣賞搶拍日落金色土虱灣美景。

信義鄉紅玉水蜜桃，主要種植在濁水溪流域。(圖／廖志晃)

雙龍瀑布七彩吊橋高懸崖壁，長度342公尺，與谷底差距110公尺，是全國最長也是最深的吊橋，在吊橋上可以體驗高山絕壑的美景，欣賞兩道飛瀑奔騰的磅礡氣勢。

去年5月成立的地利遊客資訊站園區，有效率地提供信義鄉濁水溪線的觀光旅遊資訊，園區中最大亮點，由在地布農藝術家創作的「布農巨人像」，提醒每一位來到這裡的人，愛護自然才可以永續共存。除了可以透過預約安排日月潭丹大布農地區各相關景點的導覽解說服務，亦推出「馬告香水DIY」體驗，透過DIY帶回親手調和的馬告香水，讓您透過嗅覺為濁水溪線布農旅遊增添旅行的香氛記憶。目前園區提供遊客諮詢服務與不定期假日體驗主題遊程，也是前往雙龍七彩吊橋及探訪丹大布農部落的入口服務區。

春節伴手禮首選 「巨峰」葡萄產地

信義鄉物產豐饒，盛產各種優質農產品，梅子產量居全國之冠，加工製品琳瑯滿目，也是伴手禮首選；品質絕佳的「巨峰」葡萄，為高海拔鮮食品種，年可生產三期，果農遵照早期疏果及套袋管理，葡萄風味佳香甜可口，種植面積約200公頃，省道台21線新中橫公路沿途都有葡萄園，可以就近採購，送禮自用兩相宜。

信義鄉擁有豐富的布農族文化，八部合音是享譽國際的天籟之聲，還有各種歲時祭儀、原汁原味的歌舞，扣人心弦；原鄉美食品項繁多，豪邁的「烤大豬」香氣四溢，讓人吮指回味；以「布農族傳統野菜」及「在地優質蔬果」發想的創意美食料理亦是大拇指等級；另外，以剌蔥、馬告等香料，加上在地生產優質農產品調製的各種食物，都是走訪原鄉不能錯過的美食。

領航員：全志堅（信義鄉長） 玉山下的信義鄉，擁有得天獨厚的自然與人文資源，草坪頭觀光茶園是聞名全國的賞櫻勝地，雙龍瀑布七彩吊橋是新興景點，還有遠近馳名的東埔溫泉，遊客可體驗布農部落風情及美食，採購最優質的農特產品。(圖／廖志晃)

（信義鄉公所廣告）