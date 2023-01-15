高雄市政府財政局 查緝私劣菸酒的決心始終如一

在許多人的記憶中，應該還依稀存在著巷口柑仔店門口懸掛的「菸酒牌」，自從菸酒專賣制度廢除後，菸酒公賣局核准發放的「圓鐵牌」就逐漸淡出人們的視野，邁入歷史的洪流，成為臺灣古早味的標誌。一塊小小的鐵牌，不只濃縮著一個時代的回憶，更能看出我國菸酒管理制度，為了因應世界潮流所做出的努力。

菸酒專賣制度始於日據時期

日據時期為擴大財源，臺灣總督府推行專賣制度，並於民國前11年1月成立「臺灣總督府專賣局」，逐步將許多重要物資納入專賣範圍，臺灣光復前的專賣品高達8項，包含菸、酒、鴉片、食鹽、樟腦、火柴、石油及度量衡。

民國34年臺灣光復後，臺灣省行政長官公署決定繼續實施專賣制度，成立「臺灣省專賣局」接管日據時期的專賣事業，但將專賣品縮減為菸、酒、樟腦、火柴及度量衡等5項。民國36年改組為「臺灣省菸酒公賣局」，直接隸屬臺灣省政府。迨至民國57年樟腦專賣業務終止，公賣局業務僅保留菸及酒2項。

廢除菸酒專賣制度與國際接軌

在經濟自由化的浪潮下，世界各國要求我國放寬菸酒產銷限制的呼聲居高不下，為加入世界貿易組織（WTO）與接軌國際，我國於民國89年先後公布「菸酒管理法」及「菸酒稅法」，並自民國91年1月1日起實施，廢止專賣制度，讓菸酒回歸稅制。

防堵私劣菸酒第一線 查緝腳步永不停歇

隨著時代腳步不斷前進，「菸酒管理法」歷經5次修正，努力朝向提升菸酒管理效能及遏阻私劣菸酒流入市面的目標邁進。改制後，地方政府成為防堵私劣菸酒的最前線，其中又以高雄市政府財政局的表現最為亮眼。

110年度執行私劣菸酒查緝績效，高雄市政府成績斐然，經財政部評定為全國第一名。(圖／高雄市政府財政局)

110年度執行私劣菸酒查緝績效，經財政部評定「私劣菸品查獲量」、「私劣酒品查獲量」及「私劣菸酒查緝績效考核」三大考核項目，均榮獲全國第1名！且已連續6年獲頒財政部私劣菸酒查緝考核第1名殊榮。

由於私梟常利用船舶走私非法菸酒入境，高雄市幅員遼闊，轄內又有高雄港，導致高雄成為許多不肖業者「闖關」的首選之地，為加強邊境查緝，高雄市政府財政局持續與海巡署、警政署、調查局、關務署及港務警察等單位，保持密切聯繫與資訊交流，一同防堵私劣菸酒流入市面。

除了致力於查緝工作外，高雄市政府財政局也積極透過實體設攤、平面媒體、廣播媒體、網路媒體及戶外影音等多元管道，辦理菸酒法令宣導，希望建立民眾正確的觀念。

高雄市政府財政局特別提醒，年節期間因為菸酒需求量增加，許多私劣菸酒會趁機流入市面，民眾購買菸酒時，一定要把握「3不1優」原則的：不用來路不明菸酒、不選標示不全菸酒、不買低價劣質菸酒及優先挑選印有財政部「W」標章的優質酒品，才不會省小錢賠掉健康。

若有菸酒法令相關疑問，歡迎至高雄市政府財政局菸酒教育宣導網

會同海關及調查局查獲走私菸品。(圖／高雄市政府財政局)

（https://finance.kcg.gov.tw/eduweb）查詢或撥打菸酒諮詢專線：07-3314320

（高雄市政府財政局廣告，部分經費來自菸品健康福利捐）