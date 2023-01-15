寒假玩中學 首選科工館

「Go兔科工館‧科學黏TT」科工鴻兔大展 迎新春科工館在寒假期間有很多展覽！「黏TT工廠事件簿－黏的科學與體驗」全新登場！還有「熱雪天堂」特展、「氣候變遷廳」展示更新、「技職新視界」、「太空飛行探索館」等，是您兔年新春之旅的No.1選擇。國立科學工藝博物館是我國第一座應用科技博物館，以蒐藏及研究臺灣產業科技文物、展示與科技相關主題、推動科普及科技教育，同時也提供民眾休閒與終身學習為主要功能。

「黏TT工廠事件簿：黏的科學與體驗」特展本館自策收費特展，推廣至中小學校園後，每逢假日親子共學共遊已見人潮，來科工化身科學偵探，探索黏味十足的展示廳，抽絲剝繭，洞察「為什麼會黏」的科學原理，體驗黏、觸碰黏、踩踏黏、實驗黏、去除黏，逐步完成查解密任務。

「XR穿越體驗特展」內有全台首創360度平台式VR體驗，機台能360度旋轉，驚險刺激不輸給遊樂園的大型遊樂設施。展覽至2023年9月6日，精彩刺激體驗千萬不能錯過。(圖／國立科學工藝博物館提供)

氣候變遷廳 一同打造「淨零島」

氣候變遷廳NEW展示更新呼應全球各國對淨零碳排的宣誓及行動，氣候變遷展示廳以「淨零策略」進行展示更新，邀請大眾一同打造「淨零島」，了解從個人消費到產業升級，共同努力實踐碳匯≧碳排，為地球減壓，探索深具發展再生能源的絕佳條件的臺灣，如何進行能源轉型。

「聽」的博物館 Podcast將上線

科工館也將從「看」與「玩」的博物館，追加一項「聽」的博物館，近期內將規劃「科工播客Podcast」上線，把科技博物館各角落有趣的故事與生活息息相關的科學小撇步，雲端隨選，讓科學無所不在，敬請拭目以待。歡迎加入科工館粉絲專頁https://www.facebook.com/ilovenstm

領航員：李秀鳳（國立科學工藝博物館館長） 2023年的科工館持續跟著時代脈動，以新科技的展演手法，讓展覽多元呈現，讓科學成為雅俗共賞的課本外一章，成就眼見為憑的探究與實作，這裡是典藏研究、科學教育的學習中心，也是基礎科學新知的補給站。(圖／國立科學工藝博物館提供)

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