春節來知本國家森林遊樂區 感受原民文化 認識生態故事

知本國家森林遊樂區位處車程僅20分鐘左右的臺東市郊，除了有豐富的動植物生態以外，園區遊客服務中心二樓「千根榕意境館」運用國產木材打造專屬木育遊戲空間，設置了螺旋木琴、進擊卡拉球、乘風破浪、木球旅行等7種互動型遊具，適合親子共玩同樂，在遊戲中感受國產木材的溫潤美好，體驗森林生態永續的教育精神。

留心動物足跡 挖掘生態祕事

春節來趟知本，尋覓沿途的光臘樹、大葉桃花心木、臺東火剌木以及枝根無盡蔓延的白榕，留心隨處可見的動物足跡，探訪我們用心設計的木育遊戲空間、融合自然景觀的遊憩設施，挖掘隱藏在知本森林裡的生態故事。

知本國家森林遊樂區遊客中心木球旅行遊具，適合親子共玩同樂。(圖／臺東林區管理處)

金崙自然人文風情體驗

金崙溫泉區的「大武山生態教育館」，帶您認識台灣最大的自然保留區、體會在地原住民族群文化並分享周邊部落手工藝品之美及豐富的農特產品。

初四初五 來部落同遊

領航員：吳昌祐（臺東林區管理處處長） 知本國家森林遊樂區不僅有著亞熱帶季風林蘊孕的豐富動植物生態，近年也新增了多樣硬體設施，是春節踏青的好去處；立於金崙溫泉區的大武山生態教育館，豐富的展示空間，可體會當地濃郁的原民自然風情。(圖／臺東林區管理處)

春節初四至初五兩日，館方辦理「大武山下的部落市集」，展售當地自然、友善耕作的小農特色產品，包括當季農特產品、原民美食，還有自然素材DIY活動「年年有魚」及「薏苡琉璃珠手環」，歡迎來此走走，體會當地濃郁的原民自然風情。（臺東林區管理處廣告）