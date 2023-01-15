新瓦屋 滿滿年味與客家風情

一般人對竹北的印象是鄰近科學園區興起的新興城鎮，其實竹北保留了不少古建築，實地走訪會發現許多保存良好的古建築，包含汾陽堂、大夫第、采田福地等，加上最近整治美化的東興圳，必定會對竹北以科技與現代為主的印象大為改觀。

客家聚落成藝文新景點

坐落在六家鬧區的新瓦屋，是台灣第一個客家文化保存區，園區內有「西門世第」門樓、居民工作與生活的重心「禾埕廣場」、林家祭祀的宗祠「忠孝堂」等，走在老建築與巷弄之間，彷彿可以體會過去雞犬相聞的農業生活。

園區內的果樹是原先居民栽種，加上周遭的農地與生態池，不但為鬧區增添綠意，四季盛開的各式花果也讓新瓦屋充滿驚喜，如今已成為在地居民與觀光客青睞的藝文景點。

新瓦屋的或者書店擁有竹北最美書店的稱號。(圖／新竹縣政府)

復刻過往年代風華

新瓦屋故事館結合「新瓦屋」與「鄧雨賢」兩大主題，運用影音觸控地圖、翻牌互動遊戲等裝置，即可一覽手繪地貌風景與歷史軌跡，板凳裝置牆、花鼓主題區及導覽服務站，展示歷年精彩活動紀錄、花鼓經典服裝道具，忠實還原過去居民的生活用品與傳統建築工法。

鄧雨賢展區「吟詠」、「桃李」則復刻1930年代風華，更首次曝光鄧氏家族收藏文物，並展出奇美博物館授權提供街頭風琴演奏鄧雨賢經典作品《四季紅》、《月夜愁》等影像，讓民眾更貼近真實的鄧雨賢。

新瓦屋的進駐店家《或者書店》，足以媲美知名的誠品與蔦屋書店。《思微藏物》展示各種別出心裁小巧可愛的陶藝品。《匯客市》藝術團隊運用客家元素，在新瓦屋西側巷弄的打造客家植物彩繪壁畫，讓人驚豔。

「西門世第」門樓是新瓦屋的門面，也是新瓦屋最具代表性的地標之一。(圖／新竹縣政府)

配合今年的兔年，巨大的兔子裝置藝術更現身新瓦屋，與大小朋友同樂，歡迎大家趁著年節，一同到新瓦屋感受滿滿的年味與客家風情。（新竹縣政府廣告）