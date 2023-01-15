春節何處去 悠遊屏東市

屏東市近年多了許多新興好玩有趣的景點，開車怕人擠人、停車不方便，那就搭乘公車來趟輕鬆的城市巡禮吧！搭乘公車，輕鬆遊覽沿途風景，每個站點都有值得挖掘的驚喜，一一走訪或走馬看花都行！來趟自由隨興的放風之旅，屏東市值得您來遇見美好。

屏東是國境之南最耀眼的宜居城市，除了各項軟硬體建設持續進步外，也發展出新穎多元的人文、休閒與觀光，2023春節期間歡迎闔家來走春。

推薦景點：

1.屏東美術館：

有外觀似縮小版總統府的屏東美術館，外觀以直線、圓型為軸，使簡潔的外觀有了「點、線、面」美感。

2.演武場：

濃厚日式建築為主的的演武場，是日治時期警察習武場所，也是見證地方脈絡的歷史場域。

3.職人町：

前身為林務局舊宿舍，重新翻修改建，外觀使用大量塗鴉彩繪，成為迷你歐洲小鎮。

4.屏菸1936文化基地：

全台首座菸葉博物館－屏菸1936文化基地，園內保留大量舊菸葉廠的建築及生產設備，讓人一瞬間就回到當初的工業風華，也是目前最熱門的屏東網美景點。

5.復興圖書館：

以「有樹有院的閱讀空間」為理念整建的復興圖書館，提供讀者最佳閱讀場域。

6.屏東總圖：

有「森林圖書館」稱號的屏東縣立圖書館總館，坐落於千禧公園內，建築以大量木頭素材及大面積採光，讓整體空間更為舒適。

7.屏東書院園區：（屏東孔廟）

園區內除了可以參觀孔廟及K書中心以外，戶外有「不舍晝夜溪」的親水設施，讓整體變得更煥然一新，晚上來這邊走走也是不錯的選擇。

8.勝利星村創意生活園區：

保存規模最大、數量最多、最完整的日式軍官宿舍建築群，日式風情的街道及屋舍，讓人彷彿一秒置身日本。

勝利星村。(圖／屏東市公所提供)

9屏東縣民公園：

台灣首座工業遺址結合水岸景觀的大型公園，前身為屏東台糖紙漿廠，園區內有兒童遊樂區、五大地景水池及造紙廠遺構等特色設計，廢墟風的IG打卡新地點就在這裡。

10永大共融公園：

全台首創以大型沙坑結合共融設施的永大公園，大型海盜船出現在市區裏面，結合3種不同樣式溜滑梯及難度不同的平衡木，旁邊建置兒童專屬單車pu跑道，適合剛開始學騎腳踏車小朋友來練習，路上還特製通號誌，模擬路上狀況。

11.和平公園：

占地2500坪的和平公園，有多種主題風格遊具設施，愛怎麼就怎麼玩，最大亮點之一，引進了無障礙滑索，讓小朋友體驗當看看空中飛人也是不錯的。此外，室內遊戲區，除了幼兒球池、積木外，更有專屬青少年的桌遊、電競區，小大朋友的遊戲玩樂都囊括了。

12.蘭州特色遊戲場：

全台首創以動物為主題的蘭州特色遊戲場，配合不同的年齡層有不同高度動物溜滑梯，可愛又好玩，深受小朋友喜愛，廁所還是瓢蟲造型的建築呢！充滿童趣又吸睛，等您來發現驚喜。

蘭州特色遊戲場。(圖／屏東市公所提供)

13.幸福公園：

以飛機造型打造的攀爬區，讓孩子穿梭在裡面，訓練手腳併行往上攀爬，公園下方就是停車場，爸媽完全不用擔心停車問題；最特別的是設有無障礙（輪椅）鞦韆，讓身障者也能同樂，是全齡向的遊樂園。

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