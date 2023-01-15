雲林縣為防範非洲豬瘟，自張麗善縣長上任第一天即打響「禁廚餘養豬」的第一槍，是全台第一個宣布廚餘養豬的縣市，並隨即表達反對萊豬開放進口的立場，率先引領豬農及相關業者發起「零瘦肉精聯盟」，為了強化國人對台灣豬肉的認同，催生雲林專屬的精品豬肉品牌「雲饗豬」，全力維護台灣的食品安全，更要贏得國際對台灣豬肉品質的青睞。

雲林縣為台灣養豬第一大縣，一年高達160萬頭養豬數量，毛豬約200億產值，需肩負起為全臺灣2300萬消費者把關。110年10月12日在雲林縣肉品市場入口處設置「豬市吉饗-雲饗豬展售教育館」，民眾可以買到包含雲饗豬、零瘦肉精聯盟、雲林良品在內的相關豬肉加工商品，品質穩定又美味，政府拍胸掛保證，是PRO好食。

雲林縣府推出年節禮盒！豬肉界的LV「雲饗豬」品牌要給消費者顛覆舌尖的美味（圖/雲林縣政府提供）

「雲饗豬」──征服蘇東坡舌尖，豬肉界的精品，核心精神為「雲林在地」、「安全」與「美味」，象徵雲林縣用來盛情招待賓客的首選食材和伴手禮，以最誠懇及熱情的態度推薦給大家「饗徹雲霄的美味」。獨特的地方在於：

(一)無藥物殘留，在地取得零瘦肉精牧場。

(二)養豬場需提供相關動物福利措施，例如聽音樂或仔豬玩具。

(三)加工業者需取得產銷履歷、CAS、HACCP、ISO22000，兩項認證以上。

(四)品牌認同精品版。「雲饗豬」從生產端、屠宰端、分切端均須經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源。

雲林縣府率先引領豬農及相關業者發起「零瘦肉精聯盟」，催生雲林專屬的精品豬肉品牌「雲饗豬」（圖/雲林縣政府提供）

「雲饗豬」誕生於雲林養豬大縣，在這有著濃濃人情味的雲林，「雲饗豬」意指盛情款待賓客的首選豬肉食材，「雲饗豬」係由雲林縣政府所有並主導之品牌，為促進地方傳統經濟，守衛國人食安，戮力籌設之區域精品品牌，以最誠懇及熱情的態度，推薦給大家「饗徹雲霄的美味」！絕對是新年走春伴手禮的優質選擇，在這農曆新年家人團圓的美好食刻，讓雲饗豬征服您的味蕾。

（雲林縣政府廣告）