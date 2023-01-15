112學年度大學學測 社會科試題解答 16:152023/01/15 中時新聞網 生活中心、中時、 陳俊吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 112學年度學科能力測驗15日最後一天，學生考完數學及社會科後，步出考場時輕鬆心情全寫在臉上。（陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度大學學測於1月13、14、15日舉行，全台11萬8559人報考，13日考數學A、自然，14日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），15日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 社會科解答由得勝者教育協會提供。 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 112學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／得勝者教育協會) 學測社會時事應用題多 林強《向前走》、鍵盤俠入題 社會科考萊豬進口、西班牙流感 全中教：跨科跨冊整合題多 難度中間偏易 學測數學B出題簡單明確 高中師估底標可提高1級分 #學測 #考試 #解答 #社會科 #大學學測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 112學年度大學學測 自然科試題解答 16:252023/01/13 生活 112學年度大學學測 國文科試題解答 15:552023/01/14 生活 112學年度大學學測 英文科試題解答 12:302023/01/14 生活 112學年度大學學測 數學B試題解答 12:252023/01/15 生活 112學年度大學學測 數學A試題解答 12:252023/01/13 生活 新北市議員陳儀君選舉補助款捐基金會 257位學生獲獎助學金肯定 15:252023/01/15 寶島 學測有25分數學B獨有題 補教：跨考生占不到便宜 13:062023/01/15 生活 112學測英文命題生活化難度適中 補教師估「5標不變」 13:182023/01/14 生活 學測國綜出題〈籌海議〉 連結抗中保台、兩岸危局獲師肯定 16:412023/01/14 生活 112學測英文出題緊扣時事 中翻英出題「戰爭與和平」 13:042023/01/14 生活 學測英文命題生活化 作文考「表情符號」 全中教：難易適中 12:242023/01/14 生活 陸權威專家解答 春運期間健康防護教戰守則 14:592023/01/14 兩岸 高中國文老師評112國寫 兼具理性思辨與感性抒發 18:032023/01/14 生活 學測數學B比去年難 專家估：頂、前標降1分 12:142023/01/15 生活 「懇求家長別陪考」雄中校長列6優點 網推爆：自己承擔 16:332023/01/14 生活 里長清潔廣播亂入學測5分鐘 考生要求教部補償 14:112023/01/15 生活 學測數學B出題簡單明確 高中師估底標可提高1級分 13:412023/01/15 生活 學測第二天落幕 考生貼一張圖總結大家一看笑了：超貼切 01:322023/01/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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