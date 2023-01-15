根據《財訊》報導，韓國2018年的貧窮率是16.7%，遠高於OECD（經濟合作與發展組織）34國平均的11.7%。首爾研究院2022年8月提出的報告指出，住在首爾的年輕人有52.9%經濟有問題，40.3%有憂鬱傾向或想自殺。因此韓國人特別渴望一夕致富，擺脫貧窮的命運。

投資股市成為快速致富的途徑之一。遊牧民的著作《社畜的財務自由計畫》第1、2集，在韓國賣出10萬本，因為作者也是扎扎實實的社畜，他的脫魯過程，激發人心。

窮小子的生活 為了翻身認真研究股票

根據《財訊》報導，遊牧民的父母在鄉下地方做小生意，MIF（國際貨幣基金）外匯危機時破產，之後去賣鯛魚燒、在中國餐廳工作。在看重學歷的韓國，想考上好學校就得補習，而家中富裕程度基本上決定了考試的合格機率。遊牧民父母要支應家裡3個小孩讀書，幾乎捉襟見肘。身為家中老大的遊牧民只得一邊讀書，一邊兼職當家教和考試院管家（廉價出租給考生的宿舍，管家要負責管理生活環境），重考3次才進了檀國大學法律系，但為司法考試準備了12年，卻都落榜。

收入微薄，還要支應弟弟的考試費用，於是他成了卡奴，使用循環利率貸款支付各項費用，再不斷用現金信貸來還款，導致債務如雪球般愈滾愈大。「當時我連喝1杯罐裝咖啡或吃1條飯捲，都要再三考慮。」

《財訊》報導指出，他負債1500萬韓元（約36萬元台幣），每天都會接到十幾通信用卡公司打來的電話。「我每天都像身處地獄，那時我才理解，為什麼有人會因為幾百萬韓元而選擇自殺，但是我沒有自殺的勇氣，所以每天睡覺前我都會禱告，『主啊，我已經沒有活下去的勇氣了，求求你不要讓我睜眼迎接明天。』」

直到弟弟考上會計師，幫遊牧民還債後，他的人生才重新開始。但這段被討債、甚至希望自己能死掉的日子，也成為了他每天只睡3、4個小時，努力研究股票的動力。

上班族的投資 集中有限時間創造獲利

《財訊》報導指出，2011年他開始當社畜，成為跑遊戲業界的記者，之後跳槽到遊戲公司當宣傳，但月薪不到150萬韓元（約3.6萬元台幣）。直到2015年、38歲時，他向1位股市高手學習投資法後，拿出全部家當，湊了480萬韓元當作本金，投入股市；2017年，他就靠著短線操作，賺進30億韓元。