根據《財訊》報導，位於「世界屋脊」之稱的青康藏高原東北部的柴達木盆地，在這片人煙稀少、沒有任何工業汙染的淨土，摩奇坊董事長蘇恒賢透過與當地朋友合作，建置了當地面積最大、達3520畝的枸杞生產基地，並導入崑崙山腳下深井抽取的純淨雪水灌溉。

這裡的枸杞乾果年產量高達近280噸、鮮果年產能可達50噸，每年固定7月中旬至9月底短短兩個多月的採收期，都要跟時間賽跑，動用到2000至3000人加緊採收，再透過「摩奇坊」品牌對外銷售。

根據《財訊》報導，蘇恒賢指出，生產基地以滴灌方式耕作，透過植物底下的黑色管子，直接把水，以及注入植物原型氨基酸和益生菌的有機農家肥料送達植物根部，達到節水且不浪費肥料的目的。

枸杞產地 遠在中國青康藏

談起果乾生產、品管都頭頭是道的蘇恒賢，其實出身製鞋世家。過去創立圜特興業，從事鞋業國際貿易長達逾30年，家族很早就把生產基地搬到海外，並以新加坡為中心進行營運，「有很長一段時間，我幾乎是1年才回台灣一次。」

蘇恒賢對於製鞋累積了豐厚經驗，他自豪地說：「愛迪達有1款熱銷多年的拖鞋，最早就是我做出來的。」當時他只看到愛迪達的原圖設計，就大膽地跟愛迪達說：「給我1雙的訂單，我就幫你開模。」蘇恒賢敢開出這樣的條件，是因為依照他敏銳嗅覺判斷，這雙鞋一定大賣。

《財訊》分析，果不其然，這雙鞋在沒有打廣告、也沒有名人代言之下，卻意外成為史上銷量最高的鞋款；後來愈來愈多名人穿著，連臉書創辦人祖克柏也穿過這款愛迪達運動拖鞋adissage，其舒適的腳底按摩穴道設計，就出自蘇恒賢之手。

既然製鞋事業已經做到衣食無虞了，當初為何會踏入有機枸杞領域？蘇恒賢笑說：「是機緣。」

15年前，台灣爆出油品爭議事件，蘇恒賢偶然在新加坡經商時坐上一輛計程車，聽到計程車司機對著他說：「沒想到，台灣人這麼黑心肝」，當下讓他內心開始萌生應該為了台灣的食安做點什麼事。

後來，根據《財訊》報導，他為了開拓中國市場，赴北大修博士課程時，剛好結識早在青海栽種枸杞的同學，雙方一拍即合，便一起合作經營有機枸杞生意，其中同學負責栽種，蘇恒賢則專責中國以外市場的代理經銷。