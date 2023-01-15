俄烏戰爭開戰兩個月後，俄軍在戰場上開始遭到烏克蘭的反擊。普丁為了逼迫歐洲各國不要幫助烏克蘭，施壓金融市場刻意製造通膨現象。(圖/先探投資週刊提供)

歐股觸底反彈至今，德國DAX指數和英國富時100指數表現比S&P 500指數還強勁，歐洲天然氣價格大跌、俄羅斯股匯市均出現跌勢，這是暗示俄烏戰爭已進入尾聲嗎？

二○二二年全球經濟的通膨壓力因為俄烏戰爭爆發更為嚴峻，戰事到二月下旬將屆滿一年。近期全球金融市場出現變化，歐洲主要股市從去年九月觸底反彈後，二三年開紅盤後持續走高，歐洲能源價格下跌，國際油價也下挫。另一個對比是，俄股創波段新低，俄羅斯盧布從去年十二月至今貶幅已超過十一．四％，俄軍最近在戰場上頻頻受挫，烏克蘭已收復四成先前被占領的土地。

二二年十二月下旬，烏克蘭總統澤倫斯基旋風式訪美，到白宮見拜登總統，還到國會演講。澤倫斯基當時會到美國訪問，除了表面上爭取更多軍事援助外，另一個目的很可能就是美國與西方國家看到戰爭進入尾聲，要與烏克蘭總統討論未來的戰後重建工作。還有要與烏克蘭先有共識，如何讓俄羅斯願意結束戰爭，以及如何處理俄羅斯總統普丁和發動戰爭官員的問題等。

俄烏戰爭開戰兩個月後，俄軍在戰場上開始遭到烏克蘭的反擊。普丁為了逼迫歐洲各國不要幫助烏克蘭，施壓金融市場刻意製造通膨現象。用飛彈摧毀烏克蘭的糧倉，刺激大宗物資價格上漲。因為開戰前，歐洲的能源極度仰賴俄羅斯供應，天然氣來源有三五％、石油則有二五％的供應來自俄羅斯。普丁先減供歐洲客戶天然氣，去年十月以後先以各種技術性問題減供北溪一號天然氣管線，之後停供天然氣，甚至天然氣管線遭到嚴重破壞，意圖刺激歐洲天然氣價格大漲，營造能源危機氣氛。

面對俄羅斯的能源與金融戰，去年十一月歐洲各國領導人達成各國能源相互支援方案，法國的核能發電廠產能全開，歐洲主要國家去年一整年陸續增加天然氣儲存量，增加從中東與美國的進口能源，這次冬天歐洲國家並未出現能源危機。

荷蘭ＴＴＦ天然氣大跌

歐洲沒有出現能源危機，促使天然氣價格明顯下跌，荷蘭ＴＴＦ天然氣報價從去年十二月上旬每百萬立方單位（ＢＴＵ）一六○歐元跌到近期的六八．六歐元，累計這段期間跌幅超過五七％；這價位已跌破去年二月下旬俄烏開戰前的報價，甚至創下二一年十一月初以來新低。西德州原油從去年十一月初的每桶九二．六一美元下跌至今的累積跌幅超過十八％，今年以來，西德州原油的跌幅超過七％。

俄烏戰爭除了有形的戰事外，無形的能源戰與金融戰都在影響這段期間的全球經濟表現。在美國、歐洲各國共同努力下，化解一場可能出現的歐洲能源危機，也沒有讓普丁企圖建構的全球通膨壓力出現。如果世界處於承平時期，荷蘭ＴＴＦ天然氣報價大部分時間處於四○歐元／ＢＴＵ以下，因為爆發俄烏戰爭，荷蘭ＴＴＦ天然氣報價在去年八月底創下三四○歐元／ＢＴＵ，造成歐洲各國電價創歷史新高，歐洲各國出現四十多年來最嚴重的停滯性通膨壓力。去年第三季歐元區ＧＤＰ年增率雖然還有三．二％，接下來的去年第四季和今年第一季歐洲央行預估經濟將出現負成長，英國經濟的情況也非常接近負成長。歐洲天然氣價格持續下跌，可望引導歐美各國電價逐漸下跌，緩和經濟體對通膨的風險。

今年以來國際油價的跌勢表面上的理由是擔心經濟衰退引發需求不足問題。實際上，原油市場反應Ｇ７國家對俄羅斯原油每桶收購價格不超過六○美元以及俄烏戰爭有機會在今年結束。一旦戰爭結束，美國有可能持續摜壓油價，拖垮俄羅斯經濟。

歐股全面強彈

當金融市場認為俄烏戰爭若進入尾聲，全球股匯市有機會出現一波慶祝行情。去年第四季美股一度反彈，當時S&P500指數只從去年十月中旬到十二月上旬出現一波反彈行情。然而，歐股前波低點比S&P500指數還提早半個月出現，且這段反彈行情，德股波段表現比S&P500指數還強。法、英、義、西班牙甚至烏克蘭鄰國的波蘭股市近期創下波段新高。道瓊歐盟銀行類股指數在二三年開紅盤後出現一波強勁的漲勢，創下去年二月下旬以來新高。德國十年期公債殖利率在今年開盤後至今，累積下跌三○個基點，收在二．二六％，創下一九七七年以來開盤最大殖利率跌勢。

今年歐洲央行仍將會持續升息，並預計從三月起執行縮表計畫，金融市場預期歐洲央行至少在上半年將維持升息步調，來抑制通膨壓力。此時，德國公債殖利率下跌應該是在反應整個歐元區的經濟風險正在下降中，如果經濟金融情勢持續好轉，或許這次歐元區經濟負成長的現象可能只會出現一季。因為歐洲各國電價只要下跌，加上歐洲各國在後疫情民眾的報復性消費潮，歐元區各國經濟有機會好轉。

相較於歐洲各國經濟在後俄烏戰爭期間朝向好的方向發展，近期在戰場上並不順利的俄羅斯經濟也不會好轉。早在去年俄烏戰爭開戰後不久，歐美各國早已把俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，等於俄羅斯銀行體系被逐出全球銀行交易體系，容易形成盧布交易的波動。

俄烏戰爭爆發後盧布一度重貶，去年五月以後盧布匯價逐漸穩定。但從去年十二月初開始盧布匯價出現明顯貶勢，成為這段期間表現最弱勢的新興市場貨幣。過去半年俄羅斯施壓原油客戶必須以盧布現金交易俄羅斯原油，穩住盧布匯價。去年十二月中旬，Ｇ７國家決議未來要採購從俄羅斯出口的緣由，每桶最高收購價格不得超過每桶六○美元，當時的西德州原油還在每桶八八美元上下，這個消息引發之後國際油價的跌勢，造成俄羅斯原油和能源股下跌，引發俄羅斯股市的跌勢。油價下跌引導原物料商品價格走跌，對降低全球的通膨壓力很有助益。

歐洲銀行股表現最強

這次歐股從去年九月底觸底以來的反彈行情中，幾乎所有歐洲重量級權值股表現都很強勢。銀行股是箇中翹楚；荷蘭國際集團、法國巴黎銀行、Prosus、西班牙畢爾巴顎比斯開銀行、義大利聯合聖保羅銀行的股價漲幅擠進前六大，除銀行股外，工業股的西門子漲幅排名第三，半導體股的德國英飛凌、塑化股的巴斯夫、保險股的安聯集團以及飛機製造商空中巴士是這段期間股價漲幅最強勢的前十大歐洲指標股。

雖然沒有一家汽車股擠進前十大成分股排行，但BMW、賓士集團、大陸集團 （Continental AG）等汽車和汽車零組件指標股的股價漲幅都在二九％以上。這些歐洲大型股股價強彈代表金融市場對這些企業今年的營運有信心，歐洲經濟有機會加速落底後復甦，也可能真的暗示俄烏戰爭進入尾聲。這場戰爭若能盡早結束，將能將快歐洲和全球經濟情勢的好轉。

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