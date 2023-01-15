獨特風土 精進栽培技術 養出好品質高山茶、咖啡

嘉義縣的茶與咖啡聞名世界，因為獨特的在地風土，風土一詞囊括了天候、地理、人民，嘉義縣因為北回歸線通過，擁有無可比擬的氣候，阿里山區的地勢起伏變化大，地質土壤肥沃，先天絕佳的育植潛力，來自得天獨厚的地理環境，加上農民不斷改良、精進栽培技術，讓阿里山高山茶、咖啡快成為市場顯學。

咖啡三部曲建置計畫 打造精品咖啡豆產出大縣

嘉義縣目前有阿里山、梅山、竹崎、番路、中埔、大埔和溪口等7鄉鎮、174家咖啡農園，栽植面積約186公頃且持續增加中，縣府協助在地咖啡農共同推廣發展布局，積極建立產銷履歷，近年來更導入專業栽培管理工法，產出的咖啡豆品質精良，媲美國際頂級咖啡，經職人精心挑選、加工焙製，使咖啡豆產生屬於嘉義的特殊風味，香醇回甘，讓人難忘。

2022年10月底縣府曾舉辦「高山茶都X啡嚐嘉義」記者會，嘉義縣長翁章梁與專業調茶師Chester一同調製出「印象嘉義」、「回嘉追夢」兩款結合阿里山茶及精品咖啡的特調飲品。(圖／嘉義縣政府)

嘉義縣咖啡多次在國際競標、拍賣打破成交紀錄，尤其高低海拔所生產的咖啡豆，果實厚實，風味多樣甘醇，獲得不少國際買家的青睞；2021年「典藏台灣精品咖啡國際競標」，嘉縣咖啡農打破卓越咖啡聯盟競標的歷史成交價格，2022年「典藏台灣精品咖啡國際拍賣」，前3名成交價格都來自嘉義縣，每磅成交價格高達107.1至183.5美元，嘉義縣咖啡揚名國際，品質世界一流，世界各國已將台灣視為重要的精品咖啡產地。

為協助各咖啡農園品牌聚落特色的深耕，縣府辦理嘉義縣咖啡三部曲建置計畫，第一部曲為建置友善產業機制，第二部曲致力發展特色咖啡莊園的潛力及莊園整體規畫，第三部曲計畫外部行銷鏈結，縣府期待，咖啡三部曲建置完成後，每個咖啡莊園有各自的風采、特色，發揮三級產業的效能，把消費者帶進來促進在地的六級化的產業服務的發展。

嘉義縣長翁章梁指出，嘉義縣咖啡農重視環境保育與生態友善，建置產銷履歷，建立消費信賴，好喝更讓消費者安心，邀請大家抽空走訪嘉縣各地咖啡農莊，親身品嚐每一杯咖啡的精彩故事。

大阿里山茶區環境得天獨厚 高山茶享譽國際

大阿里山區高山茶產區分布在梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮，海拔800到1500公尺，種植面積1782公頃，總產量1660公噸，阿里山地區得天獨厚的地理環境，所栽製的茶葉豐潤渾厚，滋味甘美，香氣十足，主要茶樹品種為小葉種青心烏龍，茶農依品種特性分別製成清香烏龍茶、金萱茶及紅茶，近年茶鄉二代青農將茶與玫瑰花、茉莉花等食用花卉結合，研發出各種風味的花茶系列茶品，廣受年輕人的喜愛。

通常茶農會採摘春、冬兩季茶菁製作阿里山高山烏龍茶，盛名遠揚，而夏、秋兩季茶菁多被用來製作阿里山特有的高山紅茶，茶湯滋味意外清甜舒爽、濃郁醇厚且有高山茶特有的茶韻與喉韻，相當具發展潛力。

阿里山主要茶樹品種為小葉種青心烏龍，茶農依品種特性分別製成清香烏龍茶、金萱茶及紅茶。 (圖／嘉義縣政府)

縣府為推動茶產業發展並拓銷海外市場，除辦理茶葉品質、技術競賽外，也積極輔導並鼓勵業者申請國際驗證，其中梅山鄉農會的紅茶及愛玉子早於2018年11月就通過清真認證，在期滿後續約時，除了原有的紅茶、愛玉子外，再增加烏龍茶及金萱茶，成功的將大阿里山高山茶在東南亞地區的市場插旗。

大阿里山茶區擁有獨特的高山氣候，蘊養茶樹生產高品質茶菁，加上製茶技藝超群的製茶師，阿里山高山茶絕對是消費者的首選，翁章梁大力推薦大家來趟高山茶都，遊玩嘉義、品嚐與購買最好的阿里山高山茶，滿足身心靈多重體驗。

茶業改良總場南遷嘉義 茶產業百年布局成型

在縣府積極爭取下，茶業改良總場確定南遷到嘉義，並新設梅山試驗站，合計將投入13億9540萬，試驗場除了更貼近產地，也會重新定位為「茶及飲料作物改良場」， 翁章梁說，茶業改良場的南遷後，能更強化咖啡及茶葉的後製技術，成為中南部地區，甚至國內飲品市場新亮點，「這是對茶產業發展很重要的百年布局」，有跨時代意義。

領航員：翁章梁（嘉義縣縣長） 嘉義縣位處於23 .5度北回歸線上，在海拔800至1500公尺的區域，常年雲霧繚繞、日夜溫差大、日照充足、空氣潔淨等氣候條件，孕育出台灣最高品質的高山茶和咖啡，加上我們農民精心栽培，努力不懈研發改進，聞名遐邇的阿里山高山茶、精品咖啡早已躍上國際，歡迎各地遊客來嘉喝好茶、品好咖啡，感受讓人回味無窮的生活藝術。圖∕嘉義縣政府

（嘉義縣政府農業處廣告）